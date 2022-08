Schumacher ohne Druckmittel: Haas wartet mit Vertragsgesprächen

Haas legt die Vertragsgespräche mit Mick Schumacher vorerst auf Eis. Durch die geplatzte Option als Vettel-Nachfolger hat der amerikanische Rennstall keinen Zeitdruck.

Mick Schumacher muss Medienberichten zufolge noch länger auf Klarheit über seine weitere Formel-1-Zukunft warten. Das Haas-Team hat die mögliche Vertragsverlängerung mit dem 23-Jährigen in der Sommerpause auf Eis gelegt, wie "RTL/ntv" am Donnerstag berichtete. Frühestens beim Grand Prix von Italien in Monza am 11. September könnte es demnach Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit geben, hieß es weiter.

Ausgangspunkt für den Sinneswandel bei Haas war die Verpflichtung von Fernando Alonso als Sebastian Vettels Nachfolger beim britischen Team Aston Martin - durch die geplatzte Option auf einen Wechsel verschlechterte sich die Position des jungen Deutschen: Ihm fehlt gegenüber Haas ein Druckmittel.

Wechsel zu Alpine gilt als unwahrscheinlich

Ein Wechsel zu Alpine als Alonso-Nachfolger ist für Schumacher als Ferrari-Zögling unwahrscheinlich. Beim Ferrari-Partner Alfa Romeo besitzt der Chinese Guanyu Zhou dank guter Leistungen und starker Sponsorenhilfe beste Aussichten, sein Cockpit neben dem langfristig gebundenen Valtteri Bottas zu behalten. So erscheint Haas für Schumacher derzeit als beste Option auf einen Stammplatz in der Formel 1 für die nächste Saison.