Schumacher meldet sich nach Crash: "Das zeigt die Sicherheit der Autos heutzutage"

Formel-1-Pilot Mick Schumacher spürt keine Nachwirkungen von seinem schweren Unfall in der Qualifikation von Saudi-Arabien.

"Ich bin komplett fit", sagte der Haas-Pilot am Sonntag im Fahrerlager. "Das zeigt die Sicherheit der Autos heutzutage."

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wäre nach eigener Einschätzung auch in der Lage gewesen, den zweiten Grand Prix des Jahres zu fahren. Es seien an seinem Haas aber "extrem viele" Teile kaputt gegangen, berichtete der 23-Jährige. Es handle sich daher um Schadensbegrenzung, um in zwei Wochen in Melbourne wieder in einem einsatzfähigen Auto zu sitzen.

Wahrscheinlich war es für die Menschen draußen etwas dramatischer als für mich. Mick Schumacher

Schumacher war am Samstag im zweiten Durchgang der Startplatz-Jagd auf dem ultraschnellen Stadtkurs in Dschidda mit hoher Geschwindigkeit seitlich in die Streckenbegrenzung gekracht. Das Auto wurde quer über die Strecke geschleudert, verlor zwei Räder und kam dann schwer beschädigt zum Stillstand.

Schumacher war später im Streckenhospital untersucht worden. Im Anschluss wurde er zur Vorsicht mit einem Hubschrauber für weitere Tests ins King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda geflogen. "Wahrscheinlich war es für die Menschen draußen etwas dramatischer als für mich", befand Schumacher, der am Rennsonntag noch ein bisschen mit seinem Team am Wagen "rumbasteln" wollte.