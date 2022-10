Schumacher hofft durch Audi-Einstieg auch auf Deutschland-Rennen

Mick Schumacher hofft durch den Einstieg von Audi in die Formel 1 auch auf die Rückkehr der Motorsport-Königsklasse nach Deutschland.

Auf die Frage, ob ein deutscher Grand Prix oder ein deutscher Fahrer namens Mick Schumacher bei Audi wahrscheinlicher sei, antwortete der 23-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur: "Natürlich ist es schön zu hören, dass so ein großer Konzern auch nach einem deutschen Fahrer sucht. Aber das alles ist noch weit weg. Daher hoffe ich, dass das mit dem Rennen in Deutschland früher klappt."

Im Rennkalender mit der Rekordzahl von 24 Grand Prix im kommenden Jahr ist Deutschland wieder nicht dabei. Das bisher letzte Mal machte die Formel 1 2020 in Deutschland halt - das Rennen auf dem Nürburgring war aber nur wegen des neu erstellten und improvisierten Rennkalenders durch die Corona-Pandemie zustande gekommen. Ein Rennen in Deutschland gehöre einfach dazu, befand Mick Schumacher.

Ob er mal ein Kandidat bei Einsteiger Audi sein wird, muss sich zeigen. Der Ingolstädter Autobauer wird mit Sauber als Partner ab 2026 als Werksteam antreten. Schumacher hat indes fürs kommende Jahr noch keinen neuen Vertrag bei seinem aktuellen Team Haas.