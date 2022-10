Schumacher: "Die Megagruppe mit Barça oder Chelsea haben wir ja nicht"

Flügelflitzerin Rita Schumacher (22) wagte den Sprung von Deutschland nach Österreich. Mit den SKN-Frauen hat sie das erste "Saisonziel" schon erreicht. Jetzt kommen die Zugaben. Der VfL Wolfsburg ist für sie eine ganz besondere.

Rita Schumacher hat in St. Pölten keine lange Anlaufzeit gebraucht. SKN/Tom Seiss

"Ob wir eh sicher wieder Champions League spielen werden, ist das Erste was in den Verhandlungen gefragt wird", verrät SKN-Frauen-Obmann Wilfried Schmaus. Selbst für Österreichs Serienmeister ist es alles andere als einfach, Spielerinnen aus starken Ligen, insbesondere aus Deutschland, nach St. Pölten zu lotsen.

Gelungen ist das dem SKN im Sommer bei Offensivspielerin Rita Schumacher (kam von Absteiger Carl Zeiss Jena), Torfrau Carina Schlüter (von Zweitligist RB Leipzig) und Mittelfeldspielerin Anna Johanning (von Zweitliga-Absteiger BV Borussia Bocholt). Damals stand freilich noch nicht fest, dass die "Wölfinnen" heuer erstmals sogar in der Gruppenphase der UEFA Women's Champions League dabei sind.

"Unser erstes Saisonziel haben wir also schon erreicht", lacht Rita Schumacher im Gespräch mit dem kicker, "aber wir haben noch lange nicht genug. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Megagruppe mit Barça, Chelsea oder so bekommen haben."

Als den SKN-Frauen der VfL Wolfsburg zugelost wurde, kamen bei Schumacher gemischte Gefühle auf, kickte sie dort doch drei Jahre lang in der zweiten Mannschaft. "Es ist natürlich eine sehr starkes Team, mit vielen Spielerinnen von höchster individueller Klasse. Für mich persönlich ist es auch eine Heimkehr. Meine Familie und Freunde sind nicht weit weg und werden die Daumen drücken kommen", sagt Schumacher, die in Mecklenburg-Vorpommern aufwuchs.

Dass es die SKN-Frauen gleich zu Beginn mit dem vermeintlich stärksten Gruppengegner zu tun kriegen (die anderen sind Slavia Prag und AS Roma), findet Schumacher gut: "Dann wissen wir gleich, wo es langgeht und können vielleicht schnell dazulernen."

Den Unterschied der österreichischen Bundesliga zur Champions League zu bewerkstelligen, ist Jahr für Jahr die größte Herausforderung für die "Wölfinnen" aus Niederösterreich. "Hier ist die Liga doch eher zweigeteilt", weiß Schumacher, die in den ersten sechs Spielen auch gleich sechs Tore erzielt hat, "für mich selbst war es aber eine schöne Herausforderung von einem defensiv agierenden Team in Jena nach St. Pölten zu kommen, wo der SKN versucht, jedem Gegner sein offensives Spiel aufzuzwingen."

Infrastruktur top

In punkto Infrastruktur stehe St. Pölten Wolfsburg hingegen um nichts nach, verglichen mit Jena seien hier die Frauen sogar weit besser dran: "Wir dürfen hier jeden Tag alles nutzen, haben nahezu ständig Physios zur Verfügung und können auch essen kommen." Nebenjob übt Schumacher aktuell keinen aus, ihr Innenarchitektur-Fernstudium treibt sie weiterhin voran, wendet rund 20 Stunden pro Woche dafür auf.

Fußballerisch dazulernen kann Schumacher auch hier recht gut: "Wir haben ja doch einige routinierte Klassespielerinnen in unseren Reihen, allen voran Mateja Zver. Ich glaube, die werden dank ihrer tollen Champions-League-Tore viele auch anderswo schon kennen", lacht Schumacher.

Rita ist ein gutes Beispiel, dass man sich auch in der österreichischen Liga weiterentwickeln kann. Tanja Schulte

Dass Schumacher sich hier gut eingelebt hat, bestätigt auch die sportliche Leiterin der SKN-Frauen, Tanja Schulte. "Sie passt menschlich hervorragend zu uns, hat unsere Spielweise - nach der eher defensiveren Spielweise bei ihrem Ex-Verein - schon sehr gut verinnerlicht und ist sauschnell. Rita ist ein gutes Beispiel, dass man sich auch in der österreichischen Liga weiterentwickeln kann."

Für Schulte, die bei den Wolfsburgerinnen vom hervorragenden Kollektiv noch Lena Oberndorf und Alexandra Popp als "absolute Weltklasse-Spielerinnen" herausstreicht, ist am Donnerstag auch vorrangig, "dass wir uns gut präsentieren und viel für die Zukunft mitnehmen."

Wenn Schumacher und Co. auch im Scheinwerferlicht der Champions-League-Gruppenphase aufzeigen, werden die Chancen für Schmaus und Schulte steigen, den SKN weiteren großen ausländischen Talenten schmackhaft zu machen.