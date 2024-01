Schulze/Tönnies und Kuttler/Merz fiebern Heim-EM entgegen

Die Vorfreude auf die Europameisterschaft im eigenen Land ist nicht nur bei den deutschen Spielern groß. Auch die deutschen Schiedsrichter fiebern dem heimischen Turnier entgegen: In Robert Schulze und Tobias Tönnies sowie Tanja Kuttler und Maike Merz werden gleich zwei Gespanne bei der EHF EURO 2024 im Einsatz sein.

"Wir freuen uns riesig auf die Stimmung in den Hallen", betont Kuttler. "Deutschland ist der beste Standort, wenn es darum geht, die Hallen auch ohne Beteiligung des Gastgebers zu füllen." Auch Schulze gerät ins Schwärmen: "Handball wird in Deutschland gelebt und gefeiert. Ich bin sicher, dass wir stimmungsvolle Spiele erleben werden!"

Beide deutsche Teams starten am zweiten Spieltag in das Heim-Turnier: Schulze/Tönnies werden in Berlin beim ersten Spiel der Gruppe D zwischen Slowenien und den Färoer Inseln im Einsatz sein (Donnerstag, 18:00 Uhr), Kuttler/Merz werden in der Gruppe E (Mannheim) beim Spiel Schweden gegen Bosnien-Herzegowina ihr Debüt bei einer Männer-Europameisterschaft geben.

Debüt für Kuttler/Merz

Denn während es für Schulze/Tönnies bereits die dritte Männer-Europameisterschaft ist, sind die beiden Schwestern das erste Mal nominiert. Es ist ein Jahr nach der Berufung für die Männer-WM 2023 die nächste Premiere für Kuttler/Merz - und der nächste Meilenstein nach den Frauen-Weltmeisterschaften 2019, 2021 und 2023, dem Champions-League-Finale der Frauen 2022, dem PIXUM SuperCup 2022 der Männer und der Frauen-Europameisterschaft 2022.

Für Kuttler und Merz geht es mit frischen Rückenwind in das Turnier: Im Dezember überzeugten sie bei der Frauen-Weltmeisterschaft und erhielten unter anderem ein Halbfinale. "Wir haben gezeigt, dass wir unsere Leistung auf diesem Niveau bringen und wir für die wichtigen Spiele in Frage kommen", freut sich Merz rückblickend. "Wir hatten fünf wirklich gute Spiele, haben dreimal eine Heimmannschaft in toller Atmosphäre gepfiffen."

Auf eine ebenso tolle Atmosphäre hoffen sie nun auch - auch, wenn sie als deutsche Schiedsrichter im eigenen Land natürlich nicht die Gastgeber, die deutsche Nationalmannschaft, pfeifen werden. Einen Abbruch tut das der Freude nicht: "Wir sind uns sicher, dass in den Hallen durchweg gute Stimmung herrschen wird", betonen sie unisono.

Schulze/Tönnies bleiben demütig

Für Schulze/Tönnies ist es nach der Frauen-WM 2017 und der Männer-WM 2019 nominell zwar bereits das dritte Turnier im eigenen Land, aber es wird auch für die beiden Magdeburger das erste Mal sein, dass sie derart große Kulissen bei einem internationalen Großevent in Deutschland erleben werden. 2017 fassten die Spielorte der Frauen in Bietigheim und Leipzig weniger Zuschauer; 2019 kamen sie ausschließlich im zweiten Gastgeberland Dänemark zum Einsatz.

Nachdem sie 2020 bei ihrer ersten Männer-EM noch die Newcomer waren, hat sich die Rolle längst verändert: 2022 leiteten die beiden Magdeburger das EM-Endspiel zwischen Schweden und Spanien. Sie halten die Erwartungen vor dem Turnierstadt jedoch bewusst niedrig - Ansprüche wollen und werden sie nicht stellen. "Es geht bei Null wieder los", stellt Schulze klar. "Dass wir vor zwei Jahren das Finale bekommen haben, spielt keine Rolle mehr."

Entsprechend demütig gehen sie an die Aufgabe heran. "Wir nehmen jedes Spiel mit Freude", unterstreicht Tönnies. Ein großer Vorteil für die Jugendfreunde: Nach zahlreichen Einsätzen in der Bundesliga und der Champions League, mehreren Welt- und Europameisterschaften sowie den Olympischen Spielen kennen sich die Magdeburger und die meisten Nationalspieler bereits. "Es gibt bereits eine gewisse Vertrauensebene", sagt Schulze. "Das ist gerade für die Kommunikation auf dem Spielfeld eine angenehme Grundbasis."

Die Vorbereitung auf die Heim-EM begann bereits im Herbst mit mehreren Online-Lehrgängen. Am Sonntag versammelten sich Schulze/Tönnies, Kuttler/Merz und die 16 anderen Schiedsrichter-Teams zur Vorbereitung nach Düsseldorf.

Gemeinsam mit den Delegierten - unter ihnen auch die deutsche Schiedsrichterchefin Jutta Ehrmann-Wolf - bereiteten sich die Unparteiischen mit einem dreitägigen Lehrgang auf das Turnier vor, bevor es an die Spielorte ging - für Schulze/Tönnies nach Berlin und für Kuttler/Merz nach Mannheim. Ebenso wie die Spieler wollen sie sich nun möglichst gut präsentieren, um so weit wie möglich zu kommen - nach Hamburg oder sogar nach Köln.