Schulz wird von Rose gefördert - und ist gefordert

Anders als die vielen EM-Fahrer steht BVB-Linksverteidiger Nico Schulz seit dem ersten Tag der Vorbereitung mit Marco Rose auf dem Trainingsplatz - und wird seitdem immer mal wieder von seinem neuen Trainer zur Seite genommen. Der 28-Jährige gilt als Verkaufskandidat, dürfte zum Saisonstart aber wichtig werden.

Man sieht die Szenen regelmäßig, wenn man sich in diesen Wochen das Training von Borussia Dortmund anschaut: Marco Rose nutzt eine Unterbrechung, um sich mit einem seiner neuen Spieler zu unterhalten, ihm Anweisungen und Tipps zu geben. Das ist derzeit im Trainingslager in Bad Ragaz so, das war zuvor in Dortmund auch schon so. Besonders intensiv fällt die Beschäftigung Roses zuweilen mit Nico Schulz aus, der inzwischen in seine bereits dritte Saison bei der Borussia geht und noch immer auf seinen Durchbruch wartet. Und das geschieht nicht ganz zufällig. Denn der 28-Jährige, der nach wie vor als Verkaufskandidat in dieser Transferperiode gilt und bei einem Wechsel den Weg für Leipzigs Marcel Halstenberg freimachen könnte, dürfte zum Saisonstart wichtig werden für den BVB.

Raphael Guerreiro, der Platzhirsch auf Schulz' Position als Linksverteidiger, stieß aufgrund seiner EM-Teilnahme mit Verzögerung zum Team. Am vergangenen Sonntag traf er in Bad Ragaz ein, trainiert hat er mit der Mannschaft seitdem jedoch nicht. Ähnlich wie Emre Can kehrte auch der Portugiese mit muskulären Problemen aus dem Urlaub zurück. Die Wade zwickt. Wenn es gut läuft, soll er ab dem Beginn der kommenden Trainingswoche das reguläre Programm absolvieren können.

Dann jedoch sind es nur noch wenige Tage bis zum ersten Pflichtspiel der Saison: Am kommenden Samstag tritt der BVB als Titelverteidiger im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden an. Überstürzen dürfte man bei der Borussia angesichts Guerreiros Verletzungshistorie, die von Muskelblessuren gekennzeichnet ist, eher nichts - zumal in Schulz Ersatz bereitsteht.

Rose: Wir wissen alle, was Nico für Qualitäten hat"

"Wir wissen alle, was Nico für Qualitäten hat. Welchen Fußball er schon gespielt hat und warum er dann auch zu Borussia Dortmund geholt wurde", sagte Rose zu Beginn dieser Vorbereitung über Schulz, gab ihm aber auch zu verstehen, dass er sich - verglichen mit den beiden Vorjahren - deutlich steigern müsse: "Es liegt letztlich an jedem selbst, sich so zu präsentieren, dass man die Möglichkeit hat, für den BVB zu spielen." Die Gelegenheit dazu dürfte er in naher Zukunft bekommen.