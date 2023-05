Schulz übernimmt U 17 von Hannover 96

Der ehemalige Hannover-Kapitän Christian Schulz kehrt in die 96-Akademie zurück - als neuer Trainer der U 17.

Kehrt in neuer Funktion in die 96-Akademie zurück: Christian Schulz. imago images/Joachim Sielski

Christian Schulz übernimmt zur neuen Saison als Nachfolger Steven Tureks die U 17 von Hannover 96. Das teilte der Verein am Dienstag mit. "Mit ihm in der U 17, Dirk Lottner in der U 19 und Daniel Stendel in der U 23 werden die drei höchsten Jugendmannschaften in der 96-Akademie künftig von einem ehemaligen Profi trainiert. Zusammengenommen haben die drei über 1200 Spiele in der Vita - diese Erfahrung ist extrem wertvoll für unsere Talente", meint Julian Battmer, Leiter der 96-Akademie.

Schulz ist seit 2007 in unterschiedlichen Funktionen im Klub aktiv gewesen - mit einer Unterbrechung von zwei Auslandsjahren bei Sturm Graz. Als Profi und Mannschaftskapitän absolvierte er insgesamt 285 Pflichtspiele für 96, nach dem Ende seiner Spielerkarriere im Jahr 2021 blieb er dem Verein als Co-Trainer der U 23 erhalten. 2022 nahm sich der viermalige deutsche A-Nationalspieler dann in enger Abstimmung mit dem Klub eine Auszeit, um seine A-Lizenz als Fußballtrainer erfolgreich abzuschließen.

Nun ist er zurück - und sagt: "Ich bekomme die Chance, erstmals als Trainer die Verantwortung für eine eigene Mannschaft zu übernehmen - es macht mich sehr glücklich, das in der Stadt tun zu dürfen, die für meine Familie und mich zur Heimat geworden ist, und bei dem Klub, dem ich mich nach so vielen Jahren mit unvergesslichen Momenten unheimlich eng verbunden fühle." Die Vorfreude sei "riesig, meinen Teil dazu beizutragen, die Jungs so vorzubereiten, dass sie den Sprung nach oben schaffen können".