Schulz im Interview: "Wir brauchen einen großen TV-Sender"

Axel Schulz (55) ist nach Max Schmeling wahrscheinlich weltweit der zweitbekannteste deutsche Profi-Boxer. Im Interview wirft der ehemalige Top-Schwergewichtler einen Blick auf die Lage in seinem geliebten Faustkampf.

Herr Schulz, wie geht es Ihnen heute? Und wie sieht Ihr Alltag aus?

Mir geht es sehr gut. Morgens fühle ich mich wie 80 und abends wie 55 (schmunzelt). Ich habe mir eine zweite Karriere im Lebensmittelhandel aufgebaut, und es macht großen Spaß.

Wie sehen Sie die aktuelle Lage im deutschen Boxen?

Wir haben viele junge Talente, die oben ankommen können. Die sportliche Qualität ist alles in allem sehr gut.

TV-Präsenz könnte wieder große Strahlkraft bringen

Was fehlt dem deutschen Boxen im Vergleich zu den goldenen Zeiten?

Vor allem ein großer TV-Sender, der dem Boxen wieder eine große Strahlkraft bringen würde. Das war damals anders, die Kämpfer hatten ein ganz anderes Marketing und viel mehr Präsenz in der Öffentlichkeit.

Was kann das deutsche Boxen aus Ihrer Sicht tun, um wieder nach vorne zu kommen?

Aus meiner Sicht muss die deutsche Meisterschaft wieder gestärkt werden. Ein renommierter Titel, der mit guten Kämpfen auf deutschem Boden wieder mehr an Prestige gewinnen muss. Die Besten müssen die Besten boxen. Dann sind wir auch international bereit

Was mir nicht so gefällt, ist die Entwicklung der Weltverbände. Axel Schulz

Wie bewerten Sie generell die weltweite Entwicklung des Boxens?

Die Events in Saudi-Arabien sind aus rein sportlicher Sicht sehr wertvoll für die Athleten und das Boxen. Das Boxen kriegt Aufmerksamkeit, und die Sportler verdienen gutes Geld. Was mir nicht so gefällt, ist die Entwicklung der Weltverbände. Hier gibt es mittlerweile so viele Weltmeister, dass ich gar nicht mehr durchblicke. Für mich zählen nur die traditionellen Top-4-Verbände.

Was würden Sie sich für das deutsche Boxen wünschen?

Dass ein Sender sich wieder des Sports annimmt. Eine große Plattform, auf der regelmäßig Boxen ausgestrahlt wird, reicht. Die nötige sportliche Qualität haben wir, und die Athleten kriegen dann auch national wieder die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Schulz über einen Besuch bei Ali und seinem Rat an den Nachwuchs

Wenn Sie auf Ihre lange Karriere zurückblicken, was war Ihr größtes Highlight?

Ein Besuch bei Muhammad Ali zu Hause. 1996 war ich acht Stunden bei ihm im engsten Zirkel, eine unglaubliche Erfahrung. Im Ring natürlich mein Fight gegen George Foreman.

Was würden Sie einem jungen Athleten heute als Rat mit auf den Weg geben?

Behalte immer die Freude und den Spaß am Sport. Und trotz allem, was außenrum passiert, geht es immer um die Leistung. Die muss stimmen, dann kommt der Rest von ganz allein.

Dieses Interview erschien erstmals in der Montagsausgabe des kicker am 19. Februar.