Schulz im BVB-Trainingslager dabei - Özcan reist am Abend nach

Am Freitagvormittag ist Borussia Dortmund Richtung St. Gallen-Altenrhein abgehoben - das Trainingslager in Bad Ragaz steht an. Auch mit dabei: Nico Schulz.

Am Freitagvormittag ließ der BVB mit mehreren schwarz-gelben Twitter-Nachrichten wissen, wer die Reise mit in die Schweiz antreten wird. Die Grafiken waren fein säuberlich unterteilt nach Abwehr, Mittelfeld und Angriff. Torhüter wurden nicht extra bedacht, fanden sich aber in der in der kompletten Auflistung wieder - namentlich Gregor Kobel, Alexander Meyer und Neuzugang Marcel Lotka, der in diesem Sommer von Hertha BSC zum Vizemeister wechselte.

Zwölftes Mal in Bad Ragaz - Tests gegen Valencia und Villarreal

Auch mit von der Partie ist auch Linksverteidiger Nico Schulz, dem der Klub schon länger einen Vereinswechsel nahegelegt hat. Der ehemalige Nationalspieler hat noch einen Vertrag bis 2024 und erlebt die Vorbereitung in Bad Ragaz nun schon seit 2019.

"Das sind ja auch die Jungs, die ein Großteil der Saison bestreiten sollen. Bisher hat es sich ein bisschen wie ein Fußballcamp angefühlt", kommentierte Trainer Edin Terzic mit Verweis auf die vergangenen Wochen, in denen er mit einem vor allem aus dem U-23-Team aufgefüllten Rumpfkader arbeiten musste.

Özcan reist nach - Pensum wird von Tag zu Tag entschieden

"Die Zeit rennt. Wir wollen jeden Tag optimal nutzen, um die Jungs dahin zu bringen, dass sie bereit sind, die ganze Saison durchzuhalten und ab September im Drei-Tage-Rhythmus zu spielen", sagte der Nachfolger von Marco Rose. Beim Abflug am Dortmunder Airport fehlte Mittelfeldspieler Salih Özcan, der sich wegen einer Prellung nach einige Untersuchungen über sich ergehen lassen musste. Der Ex-Kölner wird am Freitagabend in die Schweiz nachreisen. Wie er dann am Trainingsprogramm teilnehmen kann, wird von Tag zu Tag entschieden.

Insgesamt sind die Dortmunder bereits zum zwölften Mal im Schweizer Kurort, um sich auf die Saison vorzubereiten. "Es ist eine Mischung aus Fitness, Kondition, Beinkraft und Explosivität, die trainiert werden. Außerdem werden taktische Abläufe und Automatismen einstudiert", sagt Mats Hummels über die Schwerpunkte im Trainingslager. "Es geht darum, sich noch besser kennenzulernen. Dort werden immer die Grundlagen gelegt für eine erfolgreiche Saison."

Abflug von Dortmund: Marco Reus. IMAGO/Revierfoto

Insgesamt wird BVB-Trainer Edin Terzic seine Mannschaft zu zwölf Trainingseinheiten bitten, darunter die erste am Freitagnachmittag. Hinzu kommen zwei Testspiele gegen den FC Valencia (18. Juli, 19 Uhr) und den FC Villarreal (22. Juli, 19 Uhr) im österreichischen Altach.

Diese 29 Spieler sind im Dortmunder Trainingslager dabei: Karim Adeyemi, Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Jamie Bynoe-Gittens, Emre Can, Soumaila Coulibaly, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Sebastien Haller, Thorgan Hazard, Mats Hummels, Abdoulaye Kamara, Gregor Kobel, Marcel Lotka, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Alexander Meyer, Mateu Morey, Salih Özcan, Felix Passlack, Giovanni Reyna, Marco Reus, Tom Rothe, Nico Schlotterbeck, Nico Schulz, Niklas Süle, Marius Wolf.