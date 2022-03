Schulz fehlt dem BVB wochenlang - und ist ein Wechselkandidat im Sommer

Borussia Dortmund kann in den nächsten Wochen nicht auf Nico Schulz und Felix Passlack zurückgreifen, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Geht es für Schulz im Sommer überhaupt beim BVB weiter?

"Nico Schulz und Felix Passlack werden dem BVB aufgrund von Muskelverletzungen einige Wochen fehlen", ließ der BVB wissen.

Schulz verletzte sich unmittelbar vor dem Spiel beim 1. FC Köln (1:1) beim Aufwärmen und musste kurzfristig durch Raphael Guerreiro auf der linken Abwehrseite ersetzt werden. Passlack wirkte in den ersten 45 Minuten mit, ehe die Muskelblessur ein Weiterspielen unmöglich machte. Mats Hummels kam für den Abwehrspieler, der in dieser Saison bei seinem siebten Einsatz in der Bundesliga zum fünften Mal in der Startformation stand.

Schulz bringt es in dieser Spielzeit auf 15 Spiele, überzeugen konnte der Defensivmann aber nur bedingt (kicker-Durchschnittsnote 4,00). 2022 lief der 28-Jährige erst dreimal auf, zuletzt stand er aber zweimal in der Startelf, ehe er in Köln kurzfristig passen musste.

Sein Standing in Dortmund konnte Schulz, der 2019 für rund 25 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim gekommen war, bislang nicht verbessern. Geht es für den Nationalspieler beim BVB nach der Spielzeit weiter? Schulz ist ein klarer Kandidat für einen vereinsseitigen Wechselwunsch, sein Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht. Zwar spielt der Linksverteidiger wegen der häufigen Ausfälle von Guerreiro regelmäßig, allerdings nur selten überzeugend.

Findet sich ein Interessent für Schulz?

Um das teure Missverständnis im Sommer zu beenden, müsste sich aber ein Interessent finden, der ein für Klub und Spieler gleichermaßen ansprechendes Paket schnürt; ansonsten gibt es für den 28-Jährigen wenig Grund, seinen noch bis 2024 laufenden und hochdotierten Vertrag aufzulösen.