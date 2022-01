Schultz: "Zeit zum Feiern ist am Wochenende"

Dass nicht alle St. Paulianer am Dienstagabend Grund zum Feiern hatten, war so etwas wie das i-Tüpfelchen auf einem besonderen Tag.

Zum 2:1-Pokaltriumph gegen Dortmund kam eine Nachricht, die im Hinblick auf das Stadtderby am kommenden Freitag von Bedeutung sein könnte: Daniel-Kofi Kyereh ist mit Ghana überraschend beim Afrika-Cup ausgeschieden - und damit deutlich schneller zurück als erwartet. Schon zum Spiel gegen den HSV?

Schultz: "Persönlich bin ich traurig für ihn"

Timo Schultz musste viele Glückwünsche entgegennehmen bis kurz vor Mitternacht. Dass er an Kyereh keine weiterreichen brauchte, konnte er verschmerzen. "Persönlich bin ich traurig für ihn", erklärte St. Paulis Coach zum 2:3 gegen die Komoren, "Ghana hat sich das sicher anders gewünscht, aber ich mache kein Hehl daraus, dass ich rein sportlich nicht unglücklich darüber bin. Wir wollen jetzt zusehen, dass Kofi schnell zurück kommt. Vielleicht klappt es ja zum Derby."

"Diese Systemanpassung macht uns flexibler"

Klar ist: Gegen Dortmund hatte der Trainer das Fehlen seines Spielmachers besser aufgefangen als zuvor beim 2:2 gegen Aue. Ein Grund: Gegen den Top-Favoriten war St. Pauli erstmals in dieser Spielzeit nicht gefordert, das Geschehen selbst zu bestimmen. Der andere Grund: Schultz wählte für die veränderten Voraussetzungen das geeignete Rezept aus, setzte den laufstarken Jackson Irvine als Zehner ein in einer Raute, die sich bei gegnerischem Ballbesitz zu einem 4-4-2 mit Doppelsechs verschob. "Es war eine etwas defensivere taktische Variante, diese Systemanpassung macht uns flexibler." Und sie funktionierte auch, weil Marcel Hartel und Finn Ole Becker auf den Halbpositionen ein herausragendes Pensum verrichteten.

Becker, erstmals seit langer Zeit wieder in der Startelf, gehörte ebenso zu den Hauptdarstellern wie Etienne Amenyido. Der im Sommer aus Osnabrück gekommene Angreifer wurde in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet und hatte mit langanhaltenden Achillessehnenbeschwerden einen schweren Start in Hamburg. Vergangenes Wochenende rettete er St. Pauli mit seinem Jokertor den Last-Minute-Punkt gegen Aue, am Dienstag nun zeigte er an der Seite von Guido Burgstaller von Beginn an, wie wertvoll er mit seiner Athletik und Finesse sein kann. "Eti ist hochveranlagt", schwärmt Schultz über den Torschützen zum 1:0, "aber er hat auch noch einen Weg vor sich." Der 44-Jährige ist sicher, dass er ihn gehen wird, denn: "Er ist sehr fleißig, will vorwärts kommen. Wir werden noch viel Freude an ihm haben."

Die Freude über den Verlauf eines einmal mehr denkwürdigen Abends war bereits am Dienstag groß. Zu Überschwang freilich führte sie nicht. Eine Party oder gar einen freien Tag stellte Schultz seinen Pokalhelden nicht in Aussicht. "Zeit zum Feiern", kündigt er an, "ist am Wochenende. Dafür haben wir ja dieses Derby." Es soll St. Pauli den nächsten Festtag bescheren.