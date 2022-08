Schultz vor Rostock: "Wir werden aggressiv spielen"

Der FC St. Pauli fand nach der ersten Saisonniederlage sofort zurück in die Spur und hat nun das brisante Spiel in Rostock vor der Brust.

St. Paulis Coach Timo Schultz verspricht einen Fight an der Ostsee. IMAGO/Hübner

Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sind die Kiez-Kicker zu Gast an der Ostsee. 20-mal schon haben sich Rostock und der FC St. Pauli bislang gemessen, remis endete das heiße Duell noch nie. Elf Hansa-Siegen stehen neun Hamburger Erfolge gegenüber. Nun führt der 5. Spieltag die beiden erneut zusammen, diesmal im Ostseestadion. Rostock hat zuletzt einen Rückschlag wegstecken müssen, verlor mit 0:4 in Darmstadt, der FC St. Pauli kommt nach dem 3:0 gegen den 1. FC Magdeburg mit Rückenwind.

"Es kann auch Energie geben, wenn man ausgepfiffen wird"

Partien zwischen den Hamburgern und der Kogge sind immer brisant, nicht zuletzt aufgrund der großen Rivalität der Fanlager. "Es kann auch Energie geben, wenn man ausgepfiffen wird", sagt St. Paulis Chefcoach Timo Schultz am heutigen Freitag und gibt sich selbstbewusst vor der Fahrt an die Ostsee. "Wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können und ich bin guter Dinge, dass wir erfolgreich sein werden."

Das einzig wahre Derby ist das gegen den HSV. Timo Schultz

Schultz hat auch eine kleine Spitze für den FC Hansa parat. Auf der Pressekonferenz gefragt, ob die Partie in Rostock ein Derby sei, sagte der Trainer: "Das einzig wahre Derby ist das gegen den HSV."

Der 44-Jährige verspricht einen Fight: "Ich freue mich auf das Spiel. Wir werden aggressiv spielen und die Zweikämpfe suchen. Hansa spielt sehr körperbetont, aber das können wir auch."

Dzwigala ist wieder fit

Personell hatte Schultz eine gute Nachricht. Abwehrspieler Adam Dzwigala hat seine Sprunggelenksprobleme überstanden und "ist wieder mit dabei".