Schultz vor Rostock: "Ach ja, die Favoritenrolle..."

Vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock sprach St. Paulis Trainer Timo Schultz über den kommenden Gegner und die Favoritenrolle seines Teams. Die Partie gegen die Hanseaten sei fraglos "ein besonderes Spiel".

Vier Ligaspiele in Serie gewonnen, Tabellenführer, mindestens drei Punkte Abstand auf die Konkurrenz: Es läuft aktuell beim FC St. Pauli. Vor der Partie gegen Rostock am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) schob Trainer Schultz die aktuelle Formstärke aber in den Hintergrund: "Ach ja, Erwartungshaltung, Druck, Favoritenrolle... Entscheidend wird sein, dass wir ein gutes Spiel machen. Spiele gegen Rostock sind besonders, da muss man nicht vorher auf die Tabelle schauen. Wenn wir die eigene Leistung auf den Platz bringen, bin ich guter Dinge", bewertete der 44-Jährige die Ausgangslage.

Aufsteiger Rostock steht mit elf Punkten auf Rang 13. "Sie sind gut gestartet und haben auswärts in Hannover und Kiel (3:0 und 2:0, Anm. d. Red.) richtige Ausrufezeichen gesetzt. Sie haben Spieler, die durch Einzelaktionen immer wieder für Gefahr sorgen können. Darüber hinaus zeichnet Rostock eine defensive Kompaktheit aus", so Schultz' Gegneranalyse. Er erwarte ein intensives Spiel.

St. Pauli vor englischer Woche - Paqarada-Einsatz fraglich

Das Duell gegen die Kogge leitet für St. Pauli die zweite englische Woche der Saison ein: Am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet Dresden in der zweiten Runde des DFB-Pokals, am Samstag danach geht es nach Bremen. Ob das Auswirkungen auf die Aufstellung am kommenden Sonntag hat? "Klar hat man da den ein oder anderen Gedanken, wie man die Belastung steuern kann", erklärte Schultz: "Ich will mir da aber auch nicht zu viele Gedanken machen, wir nehmen jetzt erstmal das Rostock-Spiel. Wenn man sich jetzt schon einen Plan macht für die nächsten drei Spiele, dann wird der meistens sowieso über den Haufen geworfen. Wir werden gegen Rostock die bestmögliche Mannschaft aufstellen."

Personell hat sich die Situation beim Spitzenreiter etwas entspannt, ein neues Sorgenkind gab es jedoch unter der Woche: Leart Paqarada musste mit Knieproblemen das Training am Mittwoch abbrechen. Sollte er gegen Rostock fehlen, würde wohl Nachwuchsspieler Lars Ritzka seinen Platz einnehmen.