Schultz vor Dresden: "Es wird ordentlich zur Sache gehen"

Der 3:1-Sieg beim KSC brach den Auswärtsfluch und war der erste Sieg des FC St. Pauli in der Fremde nach 168 Tagen. Und hievte das Team von Trainer Timo Schultz auf Rang zwei. Nun winkt ein Rekord.

Der FC St. Pauli ist am Millerntor eine Macht. Makellose zwölf Punkten bei 12:3 Toren aus vier Heimspielen stehen zu Buche. Gewinnt die Elf von Trainer Schultz auch am Sonntag gegen Dynamo Dresden (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wäre ein neuer Vereins-Startrekord in der 2. Liga aufgestellt.

Schultz: "Serien sind lediglich schöne Nebengeräusche"

Daran will Schultz aber keine große Gedanken verschwenden. "Jeder startet in ein Spiel, um es zu gewinnen, das geht uns genauso wie Dresden. Wir spielen zuhause und haben die Möglichkeit, weiter eine weiße Weste zu behalten. Ich betone aber, dass Serien und Tabellenstände lediglich schöne Nebengeräusche sind."

Der jüngste 3:1-Sieg in Karlsruhe hievte St. Pauli auf Rang zwei. Ein Verdienst auch von Torhüter Nikola Vasilj (kicker-Note 2), der sich als Glücksgriff für die Hanseaten entpuppte.

Vasilj als Problemlöser

Dass Dejan Stojanovic St. Paulis Probleme im Tor als Leihgabe des FC Middlesbrough nur sehr kurzfristig lösen würde, war Andreas Bornemann angesichts der Preisverhältnisse auf dem englischen Markt schon im Januar dieses Jahres klar. Der Sportchef der Hamburger hatte einen alten Bekannten nie aus den Augen verloren und diesen während der Suche nach einer potenziellen Nummer 1 wieder genauer unter die Lupe genommen: Vasilj, den 25-jährigen Bosnier aus dem ukrainischen Luhansk. Einer mit dem Potenzial zum dauerhaften Problemlöser.

"Mittlerweile sieht jeder, dass wir mit Nikola einen sehr, sehr guten Fang gemacht haben", urteilt Trainer Schultz und unterstreicht die Einschätzung von Bornemann, der den Keeper einst bereits nach Nürnberg geholt hatte. "Er hat durch die Zeit im Ausland und gerade auch durch die Berufung in die Nationalmannschaft noch mal einen Entwicklungssprung gemacht." Ablesbar ist dies unter anderem an den kicker-Noten, die ihn mit einem Schnitt von 2,56 nach acht absolvierten Spielen als zweitbesten Schlussmann im Unterhaus ausweisen.

Vasilj: "Manchmal würde ich mir fast mehr Bälle aufs Tor wünschen"

Vasilj nimmt das Lob gern auf, befindet aber selbst: "So viel hatte ich noch gar nicht zu tun. Manchmal würde ich mir fast mehr Bälle aufs Tor wünschen." In Karlsruhe waren es vor allem nach der Pause einige, und auch er selbst konstatiert: "Es war wahrscheinlich mein bisher bestes Spiel für St. Pauli." Eines, das sich nahtlos einreiht in die Entwicklung des Keepers.

Schultz: "Das lieben unsere Fans am Millerntor"

Nun steht am Sonntag für Vasilj und Co. die Aufgabe gegen Dresden an. "Sie leben sehr von ihrer Zweikampfstärke, Robustheit und Power. Sie sprinten permanent an und haben vorne mit Schröter, Daferner und Königsdorffer einen top Sturm, was Tempo und Robustheit angeht", zeigt sich Schultz angetan von den Sachsen. "Wir sind gewarnt und müssen auf der Hut sein. Hinten drin macht Akoto das richtig gut. Sie haben eine richtig gut zusammengestellte Mannschaft, die nicht umsonst trotz ein, zwei Ausfällen sehr gut mit ihren 13 Punkten dasteht. Es wird auf jeden Fall ein Spiel, wo es ordentlich zur Sache gehen wird. Das lieben unsere Fans am Millerntor ja auch."