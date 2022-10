Schultz vor dem Derby: "Wir können es kaum erwarten"

Der Gastgeber des Hamburger Derbys hat vorgelegt. Um 9:10 Uhr bat der FC St. Pauli am Mittwoch zur Pressekonferenz - mit einem Trainer, der pure Zuversicht und Vorfreude auf den HSV ausstrahlt. Timo Schultz vermeidet Parolen in Richtung des Spitzenreiters und wirkt doch angriffslustig.

Unmittelbar nach dem bitteren 1:2 in Braunschweig, dem siebten sieglosen Spiel in Folge, hatte der Coach die Hoffnung herausgepresst, das Stadt-Duell komme nun womöglich zum richtigen Zeitpunkt. Eine halbe Trainingswoche später geht er mit seinen Ausführungen in die Tiefe, bleibt aber bei seiner Ansicht. Ein Grund: Mit Leart Paqarada und Jackson Irvine sind seine beiden zuletzt pausierenden Kapitäne wieder an Bord. Der andere: der gewonnene Eindruck von seinen Profis. "Wenn ich meine Spieler beobachte, wie sie miteinander umgehen, dann spüre ich Entschlossenheit und Vorfreude. Es ist Feuer in den Einheiten und ich spüre, den Jungs geht es wie mir: Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht am Freitag."

Wenn Schultz über den HSV redet, dann gebraucht er bevorzugt den Begriff "unser Stadtnachbar", hat für diesen und dessen Trainer jedoch durchaus lobende Worte parat. "Ich mag die Art und Weise, wie Tim Walter seine Truppe coacht und ich mag auch, wie er sie nach vorn gebracht hat." Auf Kuschelkurs zum Rivalen geht der gebürtige Ostfriese dennoch nicht: "Sie gehen in ihrer Spielweise immer ein gewisses Risiko und wir haben die Fähigkeit, ihnen weh zu tun." Und zwar auf diese Weise: "Wenn wir Stress ausüben und sie permanent in Zweikämpfe verwickeln, dann können wir viel erreichen."

"Bei einem Derby können wir das alles ausklammern"

Tendenzen und bestehende Serien, ist Schultz überzeugt, spielen am Freitagabend eine untergeordnete Rolle. Der HSV ist seit sechs Partien ungeschlagen, St. Pauli seit sieben Partien ohne Dreier. "Aber bei einem Derby können wir das alles ausklammern, das hat mit dem Rest der Saison nicht viel zu tun."

Klar ist, dass Schultz trotz der Rückkehr von Irvine und Paqarada in der Defensive improvisieren muss. Innenverteidiger David Nemeth, in Braunschweig nach zehn Minuten mit Adduktorenproblemen ausgeschieden, ist nicht im Training, wird eingehend untersucht und fällt aus. Erster Ersatzkandidat ist Betim Fazliji. Der Kosovare hat in der Nationalmannschaft wie zuletzt auf St. Pauli zumeist vor der Abwehr gespielt, hatte zu Saisonbeginn aber bereits im Abwehrzentrum ausgeholfen. "Betim ist eine Option", sagt der Coach. Dass der Defensivallrounder wie sein Klub noch nicht richtig in der Saison angekommen ist, spielt für Schultz vor dem Freitag keine wesentliche Rolle - das Derby soll für alle den Startschuss markieren.