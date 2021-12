Schultz: "Vollgas bis zum Ende"

Herbstmeister FC St. Pauli eröffnet am Freitag in Kiel die Rückrunde. Chefcoach Timo Schultz freut sich auf die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Von Neujahr 2003 bis Sommer 2005 trug Timo Schultz das Trikot von Holstein Kiel in der Regionalliga Nord. Nun kehrt St. Paulis Cheftrainer am Freitag zurück. "Wir freuen uns auf das Spiel, für mich ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte", so Schultz, der die KSV nicht an ihrem derzeitigen 15. Tabellenplatz messen will.

Schultz: "Wir sind gewarnt"

"Die Kieler haben sich nach einem schweren Saisonstart berappelt. Sie haben zuletzt sehr konstante Leistungen gezeigt, regelmäßig gepunktet und sind dabei, sich ins Tabellenmittelfeld vorzuarbeiten", sagt Schultz. "Ich gehe davon aus, dass sie relativ konstant punkten werden, weil sie eine top Truppe mit viel Qualität und Zweitliga-Erfahrung haben. Sie haben mit Hauke Wahl, Lewis Holtby und Alexander Mühling eine stabile Achse und vorne drin Rekordeinkauf Benedikt Pichler. Das ist für die zweite Liga viel Qualität, mit Fabian Reese und Fin Bartels haben sie zudem zwei extrem schnelle Außen. Wir sind gewarnt."

Beste Erinnerungen an das Hinspiel

Die Hamburger haben aber auch beste Erinnerungen an den Saisonstart gegen die Störche, den sie mit 3:0 für sich entschieden hatten. "Das war sicherlich ein Startschuss. Es war eine hervorragende Leistung von uns. Da haben wir schon gemerkt, dass wir gut drauf sind und mehr als konkurrenzfähig sind." Was sich seither bewahrheitet hat, die Kiez-Kicker haben vor dem letzten Spieltag des Jahres vier Zähler Vorsprung an der Tabellenspitze und werden als Erster ins neue Jahr gehen.

Personell ist Schultz beinahe sorgenfrei. "Simon Makienok ist noch in häuslicher Quarantäne, sonst stehen uns alle Spieler zur Verfügung, die zuletzt auch in Düsseldorf dabei waren. Bei Jakov Medic hatten wir schon das Gefühl, dass ihn die Maske ein bisschen beeinträchtigt, was auch normal ist. Ich denke, dass er sich mittlerweile aber an die Maske gewöhnt hat." Der Innenverteidiger trägt diese nach einem vor drei Wochen erlittenen Nasenbeinbruch.

Schultz: "Wir sind noch nicht im Weihnachtsurlaub"

Der Chefcoach erkennt auch keine Ermüdungserscheinungen in seinem Team. "Alle geben Gas im Training. Wir haben 28, 29 Mann auf dem Trainingsplatz, da hat man dann die Qual der Wahl. Das ist zum Ende eines langen Jahres sicherlich außergewöhnlich und auch ungewöhnlich", berichtet Schultz. "Die Laufdaten in Düsseldorf mit deutlich über 120 Kilometern zeigen, dass wir noch nicht im Weihnachtsurlaub sind, sondern Vollgas bis zum Ende durchziehen."

"Das perfekte Spiel zum Jahresabschluss"

Die Vorfreude auf die Partie an der Förde ist Schultz anzumerken: "Es wird wieder ein heißer Kampf vor 8.000 oder 9.000 Fans. Wir freuen uns darauf, es ist eigentlich das perfekte Spiel zum Jahresabschluss."