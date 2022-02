Schultz: "Viel länger hätte es nicht dauern dürfen"

Seit Anfang Dezember hatte St. Pauli in Liga zwei nicht mehr gewonnen. Diese Negativserie endete nun in Regensburg, war aber verbunden mit einer großen Zitterpartie.

Endlich wieder gewonnen: In Regensburg lagen sich die Kiezkicker freudetrunken in den Armen. imago images/Passion2Press

"Es war klar, dass der erste Sieg nach unserer Schwächephase kein fußballerischer Leckerbissen sein würde", sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz nach Abpfiff bei "Sky" und gab zu, dass er sich die spannende Schlussphase "gerne erspart" hätte.

Dass es überhaupt dazu kam, lag zu einem Großteil an den Norddeutschen selbst. Die Hanseaten hatten im ersten Durchgang einen Blitzstart hingelegt, früh mit 2:0 geführt und waren bis zum Pausenpfiff dominant. "Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt", stellte Schultz fest und meinte, dass der Jahn sich nicht hätte beschweren können, "wenn es da 4:0 oder 5:0" gestanden hätte.

Nur hat seine Elf die Chancen eben nicht genutzt - und das hat sich gerächt. "Wenn Jahn es schafft, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken - mit vielen langen Bällen, mit viel Wucht, mit viel Personal im Zentrum -, dann hat es jede Mannschaft in der Liga schwer", lobte der 44-Jährige die beeindruckende Aufholjagd der Regensburger nach Wiederanpfiff und gab zu, dass "wir richtig Glück gehabt haben. Ich bin froh, dass wir es über die Zeit bekommen haben. Viel länger hätte das Spiel nicht dauern dürfen."

So froh Schultz über den Sieg auch war, so hatte er auch mitbekommen, wie sehr sich seine Schützlinge in Hälfte zwei angestellt haben. Gerade mit Blick auf das Umschaltspiel war das "zu wenig. Die Ballgewinne, die wir hatten, haben wir bis auf das 3:1 nicht so gut ausgespielt."

Es war gut, so einen dreckigen Sieg einzufahren. Marcel Hartel

Das sah auch Guido Burgstaller so, der keinen Hehl daraus machte, dass "die letzten fünf bis acht Minuten eine Zitterpartie waren. "Wir wären selber schuld gewesen, wenn wir das Ding noch hergegeben hätten. Wir müssen die Konter besser ausspielen", sagte der Österreicher, forderte aber auch: "In Zukunft müssen wir schauen, dass zwei, drei Tore reichen, um den Sieg mit nach Hause zu nehmen."

Im Endeffekt haben in Regensburg drei Treffer gereicht, was Marcel Hartel ein breites Grinsen ins Gesicht zauberte. Der 26-Jährige freute sich über den dreckigen Sieg, wie er meinte: "Es war gut, so einen dreckigen Sieg einzufahren. Der tut gut und gibt auf jeden Fall Selbstbewusstsein."