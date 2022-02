Schultz: "Uns erwartet ein richtiges Brett"

Die Vorfreude beim FC St. Pauli aufs DFB-Pokal-Viertelfinale bei Union Berlin ist groß. Trainer Timo Schultz spricht von einer "Riesenchance".

Die Kiez-Kicker eröffnen die Runde der letzten Acht im DFB-Pokal am Dienstagabend beim 1. FC Union Berlin (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir spielen bei einem Erstligisten in einem tollen Stadion. Spätestens morgen beim Einlaufen und wenn die Hymne gespielt wird, wird das Kribbeln da sein. Das ist für uns eine Riesenchance", sagte St. Paulis Chefcoach Timo Schultz am Montag.

Am Samstag waren die Hamburger nach dem bitteren 0:3-Heimdebakel gegen Hannover wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt und haben mit 3:1 in Ingolstadt gewonnen. Sportlich taugt der Sieg bei den Oberbayern als Mutmacher, personell ist er jedoch ein weiterer Dämpfer. Schultz jedenfalls spricht von einem "verlustreichen Spiel".

Mit Philipp Ziereis, Leart Paqarada und Marcel Hartel musste der Coach drei Profis angeschlagen auswechseln. Während Hartel lediglich über Unwohlsein klagte und in Berlin startklar ist, besteht auch bei Linksverteidiger Paqarada trotz Stauchung im Waden- und Knöchelbereich Hoffnung. Kapitän Ziereis hingegen ist ein Wackelkandidat wegen muskulärer Probleme - und Adam Dzwigala die erste Alternative.

Schultz: "Dort erwartet uns ein richtiges Brett"

Schultz weiß um die Schwere der Aufgabe, ins Halbfinale einzuziehen. "Union hat nicht nur aufgrund des Systems eine extreme Stabilität, sondern auch aufgrund der Physis. Sie spielen in der Bundesliga eine sehr gute Rolle. Dort erwartet uns ein richtiges Brett."

"Ich glaube nicht, dass es ein großes Abtasten geben wird"

Wie er dieses durchbohren will? "Es wird entscheidend sein, in den beiden Sechzehnern präsent und wach zu sein. Ich glaube nicht, dass es ein großes Abtasten geben wird. Beide Mannschaften werden sehr schnell den Weg nach vorne suchen."

Die Vorfreude aufs Flutlichtspiel aber ist groß bei den Hamburgern. "Wir haben einen schwierigen Pokal-Weg mit interessanten und kampfstarken Gegnern hinter uns", so Schultz. "Das wollen wir in der Alten Försterei fortsetzen. Es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, im Viertelfinale zu stehen. Wir freuen uns auf das Spiel!"