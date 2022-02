Schultz und das "i-Tüpfelchen auf die negative Leistung"

Der FC St. Pauli hat im elften Heimspiel dieser Saison erstmals verloren und ist von Rang eins auf den vierten Platz abgerutscht. Beim 0:3 gegen Hannover 96 erwischten die Hamburger einen rabenschwarzen Tag und offenbarten einige Defizite.

"Es ist schwierig, nach so einer Niederlage die passenden Worte zu finden", eröffnete Stürmer Guido Burgstaller bei "Sky". Gemeint hatte der Österreicher das 0:3 gegen Hannover 96 - mit dem St. Pauli am Ende noch gut bedient war. 11:19 lautete die Torschuss-Statistik nach Abpfiff aus Sicht der Kiez-Kicker. Diese hatten im Millerntor-Stadion vor 10.000 Zuschauern selbst wenig klare Chancen. Ganz im Gegenteil zu den Gästen aus Niedersachsen, die durchaus höher hätten gewinnen können.

Individuelle Fehler bei weitem nicht alles: "Wird knallhart bestraft"

Dem war so, weil "wir von Zeit zu Zeit mehr Fehler gemacht haben", gestand Aushilfskapitän Leart Paqarada. Neben individuellen Fehlern habe die Mannschaft auch im Kollektiv ein ums andere Mal geschlafen, wodurch zahlreiche Gelegenheiten und alle drei Gegentore entstanden. "In der 2. Liga wird das knallhart bestraft. Das haben wir heute zu spüren bekommen", hielt der Linksverteidiger den Finger in die Wunde. So gut der Start in die Partie noch gewesen sein mag: Ab der Zeit mit dem ersten Gegentreffer kurz vor der Pause sowie in der zweiten Hälfte "haben wir zu viele Konter und zu viel Platz zugelassen - nach einfachen Ballverlusten", erklärte dann Burgstaller.

Die Konterabsicherung lässt zu wünschen übrig

Diese Meinung spiegelte auch Trainer Timo Schultz wider. Zunächst habe sich die Mannschaft "dicke Chancen und gute Abschlüsse gegen eine massive Hannoveraner Abwehr erspielt". Doch seine Schützlinge mussten sich vom Coach auch vorwerfen lassen, ab dem 0:1-Rückstand und spätestens mit Wiederanpfiff "zu viel Risiko" eingegangen zu sein.

Schultz ging daraufhin ins Detail und bemängelte die häufig fehlende Konterabsicherung. Selbst wenn es das Credo sei, immer nach vorne zu spielen, "müssen wir schon auch die defensive Absicherung noch mehr im Blick haben". Dass nach Ballverlusten ein langer Ball reiche, damit "wir hinten Eins-gegen-eins stehen, ist einfach zu viel." Trotz des Festhaltens an seinem offensiven Spielstil mit fußballerischen Lösungen betonte der 44-Jährige: "Jedes Mal mit einem Rückstand so viele Großchancen zuzulassen, das wird nicht gutgehen." Eben wie bei der klaren Niederlage gegen Hannover, bei der sein Team "den Gegner immer wieder zu Kontern eingeladen" habe.

Zwei kuriose Fehlschüsse vom Punkt

Dazu beigetragen hatten letztlich auch kuriose Minuten in der Schlussphase, in der erst Burgstaller vom Elfmeterpunkt an Keeper Ron-Robert Zieler gescheitert war und - nach Wiederholung des Strafstoßes - Daniel-Kofi Kyereh an die Latte schoss. Weswegen der Trainer schloss: "Der doppelte Elfmeter hat das i-Tüpfelchen auf die negative Leistung gesetzt."

Eine, nach der St. Pauli sich vorerst mit Platz vier begnügen muss. Auch aufgrund von zwölf Gegentreffern (in den Spielen zuvor waren es 22) aus den vergangenen fünf Ligaspielen, in der St. Paulis eigentlich stark aufspielender Keeper Nikola Vasilj immer mindestens zweimal hinter sich greifen musste.