Schultz über frühes Duell mit Angstgegner Hannover: "Vielleicht ein Vorteil"

Für St. Pauli steht nach dem gelungenen Start gegen den 1. FC Nürnberg (3:2) am Samstag das erste Auswärtsspiel bei Hannover 96 an. Die Niedersachsen sind nicht gerade ein Lieblingsgegner der Kiez-Kicker.

Es darf so weitergehen: Timo Schultz (re.) und St. Pauli wollen auch in Hannover jubeln. IMAGO/KBS-Picture

In Hannover kämpft St. Pauli am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen eine trübe Bilanz: Seit dem Jahrtausendwechsel stehen bei elf Vergleichen in der 2. Liga sieben Niederlagen bei drei Remis und nur einem Sieg in der Statistik. Kein Grund zum Verzagen für den Coach, der von einem "50:50-Spiel" spricht und Zuversicht versprüht. "Wir wollen das mit einer guten Leistung auf unsere Seite ziehen", sagt St. Paulis Trainer Timo Schultz und unterstreicht dann: "Unser Ziel sind die drei Punkte."

Die Begründung, warum dies auch funktionieren könnte, lieferte der 44-Jährige gleich mit. Zwar hätten die 96er, die beim Auftakt ein spätes 1:2 in Kaiserslautern schlucken mussten, eine "sehr gute Mannschaft", doch auch ein "neues Spielsystem". Und gerade in Letzterem sieht St. Paulis Trainer eine Chance: "Je mehr Spiele sie haben, desto mehr werden sie drin sein. Deshalb ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass wir am 2. Spieltag gegen Hannover spielen dürfen."

Schultz lobt, sieht aber noch Verbesserungsbedarf

Schultz setzt darauf, dass die Rädchen bei seinen Schützlingen - wie vor allem im ersten Durchgang gegen den Club - ineinander greifen. "Wir haben viele Sachen gegen Nürnberg schon gut gemacht. Wir wissen aber auch, dass wir uns verbessern müssen."

Nemeth und Amenyido vor der Rückkehr

Personell hat Schultz in Marcel Beifus (Sperre abgelaufen) und den kurz vor dem Nürnberg-Spiel Neuzugang verpflichteten Betim Fazliji weitere Optionen zur Verfügung, "allzu viele Wechsel wird es aber nicht geben". Den Konkurrenzkampf weiter schüren könnten dann ab nächster Woche - so die Hoffnung von Schultz - die aktuell noch verletzten David Nemeth und Etienne Amenyido.