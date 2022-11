Schultz sieht Parallelen und Unterschiede

Die sportliche Situation hat sich seit dem Wochenende zugespitzt, angesichts der eklatanten Auswärtsschwäche und noch einer Partie in der Fremde zum Jahreskehraus in Karlsruhe ist der FC St. Pauli am Dienstag gegen Holstein Kiel zum Siegen verdammt.

Chefcoach Timo Schultz kennt Krise auf St. Pauli. IMAGO/Laci Perenyi