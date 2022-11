Schultz - seine Zukunft ist offen

Vom Aufstiegskandidaten zum Kellerkind: Seit Monaten läuft es beim FC St. Pauli nicht rund, der Druck auf Trainer Timo Schultz wächst. Noch ist allerdings keine Entscheidung über die Zukunft des St. Pauli-Urgesteins gefallen.

Andreas Bornemann und Timo Schultz saßen zusammen, als sie am Dienstag in einer Medienrunde Bilanz zogen und voraus blickten. Ein Umstand, der belegt, dass St. Pauli grundsätzlich gewillt ist, mit dem Trainer-Eigengewächs trotz des Absturzes vom Wintermeister 2021 zum Abstiegskandidaten weiterzumachen. Eine Entscheidung aber steht noch aus.

"Wir setzen uns ja nicht hin und stellen uns, wenn da in irgendeiner Form eine Entscheidung gefällt werden soll, dass wir uns anders aufstellen", sagt der Sportchef. Was sich als klares Bekenntnis deuten lassen könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt vor allem eine Absichtserklärung. Der Sportchef hat schon nach der Kritik von Präsident Oke Göttlich im Herbst klar gesagt, dass er sich mit in dem Boot sieht, das deutlich in die falsche Richtung steuert. Dennoch fließt bei der Entscheidung über die Trainerfrage mit ein, dass es schon seit Beginn des Kalenderjahres flussabwärts geht, also seit einem Zeitpunkt, an dem die nun so schmerzlich vermissten offensiven Eckpfeiler Guido Burgstaller und Daniel-Kofi Kyereh noch dabei waren.

Es geht in den unverändert andauernden Analysegesprächen deshalb nicht nur darum, dass Trainer und Sportchef sich auf personellen Nachschlag verständigen, sondern auch darum, dass Schultz Lösungen oder zumindest Antworten auf bohrende Fragen findet: Weshalb gelingt es ihm nicht, eine gesunde Balance zwischen Offensive und Defensive herzustellen? Warum ist die Auswärtsbilanz mit nicht einem Sieg seit Februar so verheerend? Weshalb stagnieren Entwicklungen wie die von Hoffnungsträger Igor Matanovic?

Bornemann nimmt Schultz in die Pflicht

Vor zwei Jahren stand St. Pauli nach Schultz‘ erstem Halbjahr als Chefcoach ähnlich schlecht da, seinerzeit war ein radikaler Kaderumbau die Lösung. Aktuell verschließt Bornemann zwar nicht die Augen davor, dass die Abgänge in der Offensive nicht kompensiert worden sind, er attestiert dem Kader - zu Recht - insgesamt aber deutlich mehr Substanz als im Winter 2020. Deshalb nimmt er nicht nur sich auf dem Transfermarkt, sondern eben auch seinen Coach in die Pflicht.

Stand jetzt sind die Gespräche ergebnisoffen, das Pendel schlägt weder in die eine noch in die andere Richtung aus. Bornemann galt schon in der Vergangenheit als Verantwortlicher, der lange an seinen Trainern festhält, er gilt aber auch als Überzeugungstäter. Das heißt: Allein aus guter Tradition und aus folkloristischen Gründen wird es nicht mit dem St. Pauli-Urgestein auf der Bank weitergehen, Schultz muss weitere inhaltliche Ansätze liefern.

Die Mannschaft funktioniert, deshalb bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass wir aus dieser Phase herauskommen. Timo Schultz

Beim gemeinsamen Termin am Dienstag gab sich der 45-Jährige kämpferisch: "Ich habe zu einhundert Prozent nicht das Gefühl, dass ich die Mannschaft nicht mehr erreiche. Die Mannschaft funktioniert, deshalb bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass wir aus dieser Phase herauskommen." Der Wille, dies gemeinsam anzugehen, ist auch bei den Bossen da. Die Überzeugung indes muss in den kommenden Tagen noch weiter wachsen.