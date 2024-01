Schultz schaut auf die Abwehr und denkt an Diehl

Im Abstiegskampf versucht Trainer Timo Schultz mit dem 1. FC Köln auf das Positive zu blicken. Dafür will er die Abwehr stärker in den Fokus rücken. Und deutet an, dass Talent Justin Diehl in die Startelf rutschen könnte.

Benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf: Kölns Trainer Timo Schultz. IMAGO/Sven Simon