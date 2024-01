Schultz' Plan mit Köln: "Er will die Balance finden"

Seit dem 4. Januar arbeitet Timo Schultz mit den Profis des 1. FC Köln am Klassenerhalt. Dafür passt der neue Trainer auch die Spielweise des Vorletzten an.

Zeit ist im Fußball eine der knappsten und wichtigsten Ressourcen. Doch Timo Schultz hat viel zu wenig davon. Seit nicht einmal einer Woche leitet der 46 Jahre alte Trainer die Profis des 1. FC Köln an, musste seitdem bereits ein Testspiel gegen Rot-Weiss Essen (4:4) bestreiten und am Samstag beim Jahresauftakt in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) möglichst einen Sieg einfahren.

Baumgarts Fundament bleibt unverzichtbar

Viel Raum für Neues bleibt da in den paar Einheiten zwischen Amtsantritt und Pflichtspieldebüt nicht. Schultz will eher Details anpassen, um den ins Wanken geratenen Klub wieder konkurrenzfähig zu machen - und langsam aber sicher aus der Abstiegszone der Tabelle zu führen.

"Wo können wir vielleicht kleinere Anpassungen machen? Wo können wir im Spiel mit dem Ball flexiber werden?" Das sind die Fragen, denen Schultz derzeit nachgeht. Dass er das von Vorgänger Steffen Baumgart gelegte fußballerische Fundament dabei nicht komplett einreißen kann, ist klar - und auch gar nicht gewollt. Schultz soll Baumgarts Philosophie fortführen - aber gern soweit anpassen, dass endlich wieder mehr Punkte dabei rumkommen.

Köln könnte auch mal tiefer stehen

Bei den Einheiten rund ums Kölner Geißbockheit waren deshalb "viele Einheiten mit dem Ball" dabei, berichtet Kapitän Florian Kainz. Der Routinier beschreibt, was Schultz anders macht als Baumgart: "Er will die Balance finden zwischen einem hohem Pressing und dem Ansatz, auch mal etwas tiefer zu stehen." Die größte Stärke des FC sei zwar das unter Baumgart eingeführte intensive Pressing und das hohe Anlaufen und das wollte man auch beibehalten - womöglich aber dosierter einsetzen. "Es sollen auch andere Elemente dazukommen", sagt Kainz und warnt trotz der vorsichtigen taktischen Anpassungen: "Klar ist, dass nicht gleich alles zu einhundert Prozent funktionieren wird."

Gut möglich, dass es zukünftig dann auch etwas weniger Flanken in Richtung von Stoßstürmer Davie Selke geben wird. Köln war unter Baumgart das Team, das in der Liga die meisten Flanken schlug. Mehr als vier Treffer für Selke und zehn Tore in 16 Partien insgesamt kamen dabei aber nicht heraus. Falls geflankt wird, dürften dann allerdings wieder mehr hohe Zuspiele von Kainz kommen. "Ich glaube, dass ich wieder mehr von der linken Seite komme", sagt der Österreicher und bekräftigte damit, was Schultz bereits nach dem Essen-Test angekündigt hatte.