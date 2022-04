Schultz: "Nach vorne - egal mit wem und gegen wen"

Der FC St. Pauli hat in den letzten Spielen etwas an Boden verloren, ist aber gleichwohl als Tabellendritter weiterhin mittendrin im Aufstiegsrennen. Auf die Kiez-Kicker wartet am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Gastspiel beim SV Sandhausen.

St. Pauli gastiert am Hardtwald: Gibt's für die Kiez-Kicker nach der Partie Beifall von Coach Timo Schultz? IMAGO/Philipp Szyza