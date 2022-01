Schultz kramt nicht in der Vergangenheit

Die Größe des Gegners ruft automatisch Erinnerungen hervor. An die Pokal-Geschichte des FC St. Pauli mit Timo Schultz als Protagonisten.

Der Trainer hat in der denkwürdigen Pokal-Saison 2005/06 als Mittelfeldspieler ganz entscheidend mitgeschrieben an einer Story, die erst im Halbfinale mit einem 0:3 gegen den FC Bayern zu Ende ging, nachdem zuvor in dramatischen Partien die Bundesligisten Hertha BSC (4:3 nach Verlängerung) und Werder Bremen (3:1) eliminiert worden waren. Seinerzeit war der Kiez-Klub Regionalligist, Dienstag hingegen empfängt er Borussia Dortmund immerhin als Zweitliga-Spitzenreiter und der gebürtige Ostfriese kündigt an: "Ich werde die Jungs nicht damit nerven, wie es früher war."

Schultz: "Wir werden unsere Taktik nicht grundsätzlich ändern"

Schultz will nicht die Vergangenheit bemühen, um in der Gegenwart Geschichte zu schreiben. "Wir waren damals als Drittligist krasser Underdog und hatten eine Mannschaft, die nicht wirklich talentiert war, aber einen enormen Willen hatte." Seine aktuelle Formation hingegen besticht im Unterhaus zumeist mit fußballerischer Klasse und soll die Grundtugenden auch gegen den großen Favoriten abrufen. "Wir werden unsere Taktik nicht grundsätzlich ändern, uns hinten reinstellen und hoffen, dass wir vorn irgendwie erfolgreich sind. Wir wollen auch Fußball spielen und unsere Stärken einbringen." Zumindest eine Erkenntnis aus 2006 will er doch in den Dienstagabend transportieren. "Es ist von damals gut zu wissen, dass man selbst Gegner, die in einer brutalen Favoritenrolle sind, trotzdem schlagen kann."

"Unsere Fans hätten richtig Alarm gemacht"

Schultz und Co. brachten das damals noch nicht modernisierte Millerntor vor 16 Jahren wahrhaftig zum Beben, gegen den BVB nun hingegen dürfen aufgrund der Corona-Bestimmungen nur 2000 Fans im Stadion sein und Schultz weiß, dass ein wesentlicher Faktor, der in seiner aktiven Zeit die Pokal-Sensationen begünstigt hatte, wegfällt. "Es ist unfassbar schade, dass das Millerntor nicht ausverkauft sein kann, unsere Fans hätten richtig Alarm gemacht." Ganz und gar trübt das die Vorfreude bei ihm freilich nicht. "Weltmeister und absolute Superstars kreuzen hier bei uns nicht so häufig auf", und Schultz versichert dennoch: "Wir rechnen uns schon ein bisschen was aus."

Smarsch steht zwischen den Pfosten

Inwieweit der Coach die große Aufgabe mit verändertem Personal gegenüber dem enttäuschenden 2:2 gegen Erzgebirge Aue angeht, ist noch offen. Luca Zander bietet sich nach auskurierter COVID-19-Infektion als Rechtsverteidiger wieder an, auch Mittelstürmer Simon Makienok, am Wochenende noch wegen Knieproblemen nicht im Kader, steht zur Verfügung. Klar ist, dass Dennis Smarsch das Tor anstelle von Nikola Vasilj hüten wird. Der Ex-Herthaner ist als Nummer 2 St. Paulis Pokalkeeper, und Schultz sagt: "Dennis hat einen wesentlichen Anteil daran, dass wir in Magdeburg und Dresden weitergekommen sind. Er präsentiert sich top im Training und ich bin mir sicher, dass er eine top Leistung bringen wird. Ich hätte nichts dagegen, wenn er über sich hinaus wächst und vielleicht kein Gegentor bekommt." Dann würde für Smarsch ein weiteres Pokalspiel dazukommen. Und Schultz hätte auch als Trainer Geschichte geschrieben.