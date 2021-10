Schultz: "In allen talentfreien Kriterien müssen wir die Nummer eins sein"

In Hamburg ist das Träumen explizit erlaubt - zumindest beim Spitzenreiter FC St. Pauli. Trainer Timo Schultz möchte auch gar nicht auf die Euphoriebremse treten und hat selbst noch große Pläne.

Nach drei Siegen in Serie tritt der FC St. Pauli zum schweren Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim auf der Schwäbischen Alb an. Trainer Timo Schultz sieht es gar nicht ein, tiefzustapeln. "Ich bin jedenfalls nicht hier, um irgendeine Euphorie zu bremsen oder irgendwelchen Leuten eine Gefahr aufzuzeigen, was eventuell passieren könnte", sagt der Coach im Interview mit der "Welt".

Sehr zur Begeisterung der Anhänger stehen die Hamburger ganz oben, weil sie derzeit mit attraktivem Fußball begeistern. "Es ist wie früher auf dem Bolzplatz", ist Schultz wohl der größte Fan seines Teams. Dabei haben andere Vereine in der prominent besetzten Liga deutlich mehr Geld zur Verfügung.

Umso wichtiger ist ein guter Trainer mit kreativen Ansätzen. Frech und innovativ sollen seine Spieler sein. "Einfach mal um die Ecke denken", fordert er von seinen Spielern. "Etwas probieren, was die anderen nicht machen." St. Pauli müsse eine Nische finden. Dabei gilt für Schultz: "In allen talentfreien Kriterien müssen wir eigentlich die Nummer eins sein." Also Kraft, Training, Ausdauer, Ernährung oder Schlaf. Darin müsse man optimal sein.

Droht ein baldiger Abschied von Schultz?

Schultz selbst macht keinen Hehl daraus, dass er auf "höchstmöglichem Niveau" und "zusammen mit den besten Spielern" trainieren möchte. Er sei ehrgeizig, wolle vorwärtskommen und die nächsten Schritte als Trainer gehen. "Erstmal mit dem FC St. Pauli und mit dieser Mannschaft."

Der nächste Schritt beim FCH wird schwer genug. Die Zuschauer können sich jedenfalls freuen, die Partie bot zuletzt reichlich Spektakel. Die Kiezkicker, deren Lazarett sich zuletzt wieder lichtete, gewannen vergangene Saison 4:3 und 4:2 gegen die Schwaben.

"Wenn man da einen Schritt weniger macht, wird es sehr schwer, irgendetwas zu holen", warnt Luca Zander. Das darf man sehr wörtlich nehmen, denn Heidenheim ist aktuell das laufstärkste der Team der Liga und in der Voith Arena in dieser Saison noch ungeschlagen.