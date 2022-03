Schultz: "Hammeraufgabe in dem Hexenkessel"

Der FC St. Pauli trifft in dieser Saison zum dritten Mal auf Dynamo Dresden. Coach Timo Schultz hätte natürlich nichts gegen den dritten Sieg, warnt aber vor den veränderten Vorzeichen.

Mit guten personellen Neuigkeiten startete Schultz in die Spieltags-PK am Donnerstag. "Eric Smith ist wieder im Training und eine Alternative für den Kader." Der Abräumer erweitert somit die Optionen für das Gastspiel in der Elbstadt am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Bei den Sachsen, davon ist der 44-Jährige überzeugt, erwartet sein Team "eine Hammeraufgabe in dem Hexenkessel". Seine Meinung fußt sicherlich auch auf den Erfahrungswerten, die die Hamburger in einem packenden Pokalfight gemacht haben - bei gleichwertigen Dresdnern war St. Pauli mit einem 3:2 n. V. ins Achtelfinale eingezogen.

Trainerwechsel schafft andere Vorzeichen

Nicht zuletzt die jüngste Leistung des Aufsteigers hat Schultz beeindruckt: "Sie haben in Bremen (1:2) ein richtig gutes Spiel hingelegt, durch Tim Knipping wieder an Stabilität gewonnen und ordentlich Power in der Mannschaft." Und da seien schließlich auch noch die geänderten Vorzeichen nach dem Trainerwechsel, nach seiner Premiere an der Dresdner Seitenlinie feiert der neue Coach Guerino Capretti nun sein Heimdebüt.

Dass der aktuelle Tabellen-16. mit dem Rücken zur Wand steht, macht die Aufgabe für den Aufstiegsaspiranten sicherlich nicht leichter. Zumindest wisse man nach den bisherigen beiden Duellen - das Hinspiel am Millerntor gewann St. Pauli mit 3:0 -, was sein Team erwarte. Und Schultz plant, mit den Kiez-Kickern die eigenen Ambitionen zu unterstreichen: "Ich habe nichts dagegen, auch ein drittes Mal zu gewinnen." Aber: "Wir müssen alles investieren."