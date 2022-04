Schultz: "Gefühlt fünf Punkte weniger"

Der FC St. Pauli hätte die Konkurrenz aus Schalke, Bremen, Darmstadt und Nürnberg gehörig unter Druck setzen können, brachte aber eine 1:0-Führung in Sandhausen nicht über die Zeit. Aufgrund der direkten Duelle an diesem Spieltag hält sich der Schaden zwar in Grenzen, aber vor den kommenden Wochen findet Trainer Timo Schultz dennoch klare Worte.

Natürlich hatte man sich auf St. Pauli im Vorfeld des Auftritts beim Tabellen-15. mehr erhofft als ein 1:1, auch wenn es den Ausfall des vielleicht besten Offensivspielers Daniel-Kofi Kyereh zu verkraften galt. Dafür trat der beste Torschütze des Teams, Guido Burgstaller, nach zuvor fünf Partien ohne Treffer mal wieder in Erscheinung und erzielte vom Elfmeterpunkt das zwischenzeitliche 1:0. In der LIVE!-Tabelle war der 18. Saisontreffer des Österreichers gleichbedeutend mit der Tabellenführung.

St. Pauli stellt Offensive nach vergebener Hartel-Chance ein

Marcel Hartel hätte kurz nach dem Seitenwechsel das vorentscheidende 2:0 erzielen müssen, scheiterte aber am Sandhäuser Keeper Patrick Drewes. Anschließend stellte St. Pauli seine Offensivbemühungen fast vollständig ein und schaltete in den Verwaltungsmodus. Bei einer knappen 1:0-Führung freilich ein riskantes Vorhaben.

Die Quittung folgte in der Nachspielzeit, als der Sandhäuser Janik Bachmann per Kopfball zum 1:1-Endstand traf und St. Pauli damit zugleich wieder von der Tabellenspitze verdrängte. Statt zwei Punkten Vorsprung auf Schalke und Bremen herrscht nun Gleichstand. Jedoch können S04 (in Darmstadt) und Werder (gegen Nürnberg) am Sonntag nachlegen.

"Am Ende hast du einen Punkt mehr auf dem Konto, aber gefühlt fünf weniger", sagte FCSP-Trainer Timo Schultz mit einem Hauch Sarkasmus ob der vertanen Chance auf Platz 1. Das war jedoch noch längst nicht alles, was dem 44-Jährigen missfallen hatte. Schultz kritisierte neben einer Vielzahl an technischen Fehlern auch mangelnde Konzentration und vor allem die Körpersprache seiner Spieler. "Das wurde bestraft", so der 44-Jährige.

Schultz findet klare Worte: So "haben wir keine Chance"

Auch wegen des extrem anspruchsvollen Restprogramms der Kiez-Kicker, fielen Schultz' Worte so klar. "Mit der Leistung von heute haben wir in den Topspielen keine Chance!" St. Pauli spielt nun nacheinander gegen Darmstadt, Nürnberg und auf Schalke.