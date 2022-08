Schultz freut sich auf den Betzenberg: "Zwei Teams mit offenem Visier"

Der FC St. Pauli ist beinahe perfekt in die neue Saison gestartet und gastiert nun mit Vorfreude am Sonntag auf dem Betzenberg.

Die Kiez-Kicker sind nach drei Pflichtspielen noch ungeschlagen. Dem 3:2-Auftaktsieg gegen Nürnberg folgte ein 2:2 in Hannover. Im DFB-Pokal setzte sich das Team von Trainer Timo Schultz mit 4:3 beim SV Straelen durch.

Ein starker Start, wenn auch der Auftritt beim Regionalligisten Wünsche offen ließ. "Wir haben uns das anders vorgestellt. Es war aber auch nicht alles schlecht in Straelen - wo wir 29 Torschüsse abgegeben haben. Wir haben aber in der Umschaltbewegung nach hinten zu viel liegen gelassen und ihnen zu viele Möglichkeiten gegeben. Deshalb ist es am Ende auch so ein enger Pokalfight geworden", sagte Chefcoach Schultz am Freitag und blickt sogleich auf die Partie am Betzenberg voraus. "Wir haben viele Sachen gesehen, die wir besser machen müssen - gerade jetzt, wenn wir in Kaiserslautern bestehen wollen, die auch ein sehr gutes Umschaltspiel haben. Wir sind eine Mannschaft, die im Training und am Wochenende im läuferischen und kämpferischen Bereich viel investieren muss."

"Ein Dreier auf dem Betzenberg, das wäre schon gut"

Die Vorfreude auf das Spiel in der Pfalz ist groß bei den Hanseaten. "Auch ohne sich Videos anzuschauen, weiß man, was einen da am Sonntag erwartet, vor allem von der Intensität her, vor einer hoffentlich tollen Kulisse vor vielleicht 40.000 Fans", so Schultz. "Von daher müssen wir unsere Jungs mental und physisch top drauf einstellen. Das ist schon etwas Besonderes, da hochzufahren. Wir sind gut reingekommen und ein Dreier auf dem Betzenberg, das wäre schon gut."

Schultz' persönliche Erfahrungen bei den Roten Teufeln beschreibt der Coach so: "Ich glaube, das war bunt gemischt. Wir haben mal 4:1 gewonnen. Wir haben aber auch mal eine Klatsche bekommen. Es sind immer tolle Spiele dort. Es geht immer hoch und runter." Der Trainer erwartet ein offensives Spiel: "Ich gehe davon aus, dass da zwei Mannschaften mit offenem Visier agieren. Die Heimmannschaft wird nach vorne getrieben, wir wollen sowieso nach vorne spielen und deshalb hoffe ich, dass die Fans ein tolles Spiel sehen werden."