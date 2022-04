Schultz: "Dann müssen wir das alle akzeptieren"

Das Topspiel der 2. Liga endete am Samstag mit einem 1:1 zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen. FCSP-Coach Timo Schultz wollte sich nicht groß mit dem Aufreger der Partie beschäftigen.

Der Aufreger der Partie ereignete sich in der 58. Minute. Bei einem Duell an der linken Seite setzte sich Bremens Felix Agu gegen St. Paulis Marcel Beifus durch. Allerdings unter Zuhilfenahme der Hand. Agu schickt dann Leonardo Bittencourt steil, dessen Hereingabe Romano Schmid am zweiten Pfosten per Kopf nach innen ablegte. Dort stand Niclas Füllkrug, der Torjäger ließ sich die Chance nicht entgehen und markierte aus kürzester Distanz den 1:1-Endstand am Millerntor.

Das Tor wurde überprüft, Schiedsrichter Florian Badstübner von seinen Video-Assistenten aufgefordert, sich die Szene selbst anzuschauen. Badstübner blieb allerdings auch nach Sichtung der TV-Bilder bei seiner Meinung und gab den Treffer. "Wenn er es so gesehen und für sich entschieden hat, dann müssen wir das alle akzeptieren", wird Chefcoach Timo Schultz auf der FCSP-Website zitiert. "Wir müssen damit leben und werden damit leben."

Den verpassten Dreier wollte Schultz aber nicht an dieser Fehlentscheidung festmachen. "Wir gehen mit 1:0 in Führung und haben auch die eine oder andere Chance mehr gehabt, um das Ergebnis für uns noch positiver zu gestalten", sagte Schultz. Allerdings habe sein Team die sich bietenden Umschaltmomente dann "schlecht ausgespielt", weshalb er sich mit dem Ergebnis auch nicht zufrieden zeigte.