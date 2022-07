Schultz: "Als Wundertüte würde ich uns nicht bezeichnen"

Die neue Spielzeit startet für den FC St. Pauli am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Nürnberg. Die Hamburger hatten einige schmerzhafte Abgänge zu verkraften, dennoch geht Coach Timo Schultz positiv an die Saison ran.

In der vergangenen Saison spielte der FC St. Pauli lange um den Aufstieg mit, wurde am Ende dann aber nur Fünfter. Im Sommer hat sich einiges getan, viele Spieler haben den Verein verlassen. Wichtige Stützen aus dem vergangenen Jahr wie Torjäger Guido Burgstaller (Rapid Wien) oder Offensivallrounder Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg) stehen nicht mehr zur Verfügung. Die Hamburger gehen nun den Weg mit einigen jungen Spielern. "Es sind Spieler, die häufig schon ein oder zwei Jahren in der zweiten Liga unterwegs waren. Wir erhoffen uns, dass sie jetzt ihren nächsten Karriereschritt machen, wir sie auf ein anderes Niveau bringen können und bei uns durchstarten", so Coach Timo Schultz auf der vereinseigenen Website.

Trotz der Veränderung im Kader sieht der Coach auch einige Konstanten im Kader. "Als Wundertüte würde ich uns jetzt nicht bezeichnen. Wir haben viele Spieler im Kader, die am Sonnabend auf dem Platz stehen werden und letzte Saison schon gespielt und Erfahrung haben. Wir haben ein gutes Fundament, auf das wir zurückgreifen können", so Schultz, der den Aderlass im Sommer schon kennt: "Wir haben wie jedes Jahr einige Spieler verloren, ich freue mich aber, dass die Spieler, die jetzt da sind, am Millerntor auflaufen dürfen und ihre eigene Geschichte schreiben können."

Aufstiegsfavorit St. Pauli?

Die vergangene Saison haben die Kiez-Kicker auf sich aufmerksam gemacht. Die Abgänge im Sommer taten natürlich weh. Stellt sich nun die Frage: Welche Rolle kann St. Pauli im Aufstiegsrennen spielen? "Im Gegensatz zu einigen anderen Mannschaften sind wir bei der Nennung der Favoriten nicht in vorderster Linie. Der selbsternannte Topfavorit ist sicherlich unser Stadtnachbar, der nach der Rückserie in der abgelaufenen Saison mit einem breiten Kreuz starten wird", sagt der 44-jährige Trainer dazu. "Die Liga ist in diesem Jahr sehr ausgeglichen, in beide Richtungen. Wir wissen, dass wir uns gerade in vorderster Linie entwickeln und unsere Schritte machen müssen."

Knifflige Aufgabe zu Beginn

Die ersten wichtigen Schritte will St. Pauli direkt am Samstag machen. Das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, der letzte Spielzeit ebenfalls lange oben mitspielte (und am Ende nur Achter wurde) und auch in dieser Saison im Kreise der Aufstiegsanwärter genannt wird, ist eine knifflige Aufgabe. "Die Mannschaft hat sich im Vorjahr schon durch eine extreme Kompaktheit ausgezeichnet. Über weite Teile der Saison waren sie die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Ich denke, dass die Nürnberger wissen, wie gut sie sind. Sie haben den Anspruch, oben mitzuspielen", weiß auch Schultz. "Es wird für uns zum Saisonstart gleich eine ordentliche Aufgabe. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wir uns gut verstärkt haben und wir Nürnberg hier am Millerntor einen guten Empfang bieten werden. Sie müssen sich ordentlich strecken, wenn sie hier etwas mitnehmen wollen."