Schultz: "Absturzgefahr? Die sehen wir nicht"

Am Mittwochabend bekommt der FC St. Pauli sehr schnell die Möglichkeit, das 0:4 im Topspiel in Darmstadt aus den Kleidern zu schütteln. Eine Absturzgefahr sieht Trainer Timo Schultz nicht

Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen mit der Klatsche in Darmstadt will Schultz von Tristesse nichts wissen. Schließlich stehen die Kiezkicker weiter hervorragend da, können schon am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Punkt im Nachholspiel gegen den SV Sandhausen die Lilien wieder von Platz eins verdrängen.

"Wenn man ein Spiel verliert, wird direkt von einer Absturzgefahr gesprochen. Die sehen wir nicht", erklärte Schultz am Dienstag. Der Trainer hatte schon nach dem Spiel von einer Niederlage gesprochen, die ein Sportpsychologe in die "Kategorie wertvoll" stecken würde. Zumal sein Team "in dieser Saison so stabil und gefestigt ist, dass wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, dass von diesem Spiel etwas hängen bleibt."

Jeder hat gesehen, dass es bei Medic gescheppert hat, er steht uns nicht zur Verfügung

"Es gehört auch mal dazu, Spiele zu verlieren", so Schultz. Dem Coach kommt die Partie gegen Sandhausen ("Das wird eine harte Nuss, die wir knacken müssen") gerade recht, dann müssen die Kiezkicker "nicht die ganze Woche über Darmstadt nachdenken". Schultz fand sein Team da "zu träge, sie haben uns überrascht. Wir suchen die Schuld bei uns und müssen gegen Sandhausen wach sein."

Fehlen wird bei der Mission "Wiedergutmachung" Jakov Medic, der nach einem Schlag auf die Nase in Darmstadt zur Pause raus musste. "Jeder hat gesehen, dass es bei Medic gescheppert hat, er steht uns nicht zur Verfügung." Für Medic könnte, wie schon in Darmstadt, James Lawrence auflaufen, "ein Top-Mann hintendran", wie Schultz betont.

Schultz will bei Amenyido "gucken"

"Bei Amenyido müssen wir gucken, weil er nach langer Zeit sehr lange gespielt hat." Etienne Amenyido kam zu seinem zweiten Einsatz, stand erstmals in der Startelf und 90 Minuten auf dem Platz.