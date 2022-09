Schults Comeback mit Tränen: "Es war ein langer Kampf"

Die Tränen konnte sie in der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht zurückhalten. 1165 Tage hatte Almuth Schult auf ihr Comeback in der Nationalmannschaft warten müssen. Am Dienstagabend war es soweit.

Stand wieder zwischen den Pfosten in der DFB-Elf: Almuth Schult. Getty Images for DFB

Beim 8:0 im letzten und bedeutungslosen WM-Qualifikationsspiel in Bulgarien war es endlich so weit. "Ich bin emotional aufgewühlt. Es war ein langer Kampf, um wieder ein Spiel zu machen. Viele meiner Mitspielerinnen wussten gar nicht, wie lange es her war", erzählte die Keeperin, die am 29. Juni 2019 zuletzt im deutschen Tor gestanden hatte.

Das DFB-Team unterlag damals im WM-Viertelfinale im französischen Rennes gegen Schweden mit 1:2. Schult hatte eine gute WM gespielt - trotz einer Schulterverletzung. Nach dem Turnier musste sie an der Schulter operiert werden, im April 2020 brachte sie ihre Zwillinge zur Welt. Während Schults langer Ausfallzeit gewann Merle Frohms das Duell um die Nummer eins der Nationalmannschaft. Schult ist die Nummer zwei.

65. Einsatz in der Nationalmannschaft

Am Dienstagabend in Plovdiv kehrte die 31-Jährige zurück. Und erlebte einen weitgehend beschäftigungslosen Abend. Ihr war das einerlei. "Ein Länderspiel ist immer viel wert", sagte die Torhüterin. Es war ihr 65. Einsatz im DFB-Trikot.

Nach der EM in England wechselte Schult vom VfL Wolfsburg zum Angel City FC nach Los Angeles. Eine "andere Fußball-Kultur", hat sie dort in den ersten Wochen erlebt. Auch das Training sei anders. Und Disziplin steht in der Prioritätenliste deutlich weiter hinten als im deutschen Fußball. "Es ist ein andere Blickwinkel auf den Fußball", meint Schult. "Ich mache meine Erfahrungen und genieße das." Gespielt hat sie indes noch nicht für ihren neuen Klub. Das soll sich möglichst zeitnah ändern. Denn: "Ich möchte die Liga dort nicht nur von Außen, sondern auch von Innen sehen." In der Nationalmannschaft ist sie wieder mittendrin. Nach 1165 Tagen.