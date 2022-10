Schulterverletzung zwingt Gimber zur Zwangspause

Jahn Regensburg feierte zuletzt einen Dreier gegen Sandhausen, muss nun aber längere Zeit auf den Kapitän verzichten.

Der SSV Jahn bejubelte jüngst einen 2:1-Sieg gegen den SV Sandhausen und kletterte auf Tabellenplatz neun. Es fand sich aber auch ein Wermutstropfen im Siegerkelch.

Benedikt Gimber fällt aufgrund einer Sehnen- und Kapselverletzung in der linker Schulter gleich für mehrere Wochen aus, wie die Oberpfälzer am Dienstag mitteilten.

Der Jahn-Kapitän war am Samstag gegen die Sandhäuser in der 58. Minute ausgewechselt worden, nachdem er sich in einem Zweikampf verletzt hatte. Für ihn kam Christian Viet.

Gimber absolvierte in der aktuellen Spielzeit zwölf Punktspiele für den SSV, erzielte dabei ein Tor und kommt auf einen kicker-Notenschnitt von 3,32.