Schulterverletzung: WM-Aus für Regensburgs Kennedy

Jahn Regensburg wird voraussichtlich mehrere Monate auf Innenverteidiger Scott Kennedy verzichten müssen. Der kanadische Innenverteidiger verpasst somit auch die WM in Katar.

Es war ein bitterer Samstagnachmittag für Chefcoach Mersad Selimbegovic und seine Regensburger. Mit 0:3 verlor der Jahn gegen Hansa Rostock und verpasste damit den Anschluss an das obere Tabellendrittel. Dem Doppelpack von Kai Pröger im ersten Durchgang konnte Regensburg nichts entgegensetzen und kassierte dann auch noch im zweiten Abschnitt den dritten Gegentreffer durch ein Eigentor.

"Wird ein paar Monate fehlen": Kennedy verpasst WM

Speziell für einen Akteur des SSV hätte die Partie wohl nicht schlimmer verlaufen können: Scott Kennedy. Der 25-Jährige verletzte sich zu Beginn der Partie in einem Zweikampf an der Schulter und musste bereits nach acht Minuten ausgewechselt werden. Gewissheit über die Schwere der Verletzung brachte Regensburgs Coach in einem Interview nach dem Spiel: "Kennedy wird ein paar Monate fehlen."

Während Jahn Regensburg dadurch mindestens die restlichen Hinrunden-Spiele auf seinen Abwehrspieler verzichten muss, ist die Verletzung für Kennedy selbst in mehrfacher Hinsicht bitter: Der Kanadier verpasst dadurch die Chance, für sein Heimatland bei der Weltmeisterschaft in Katar aufzulaufen. Insgesamt acht A-Länderspiele bestritt der Defensivmann bisher für Kanada, das sich erst zum zweiten Mal seit 1986 für eine WM qualifizieren konnte.