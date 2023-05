Schulterverletzung verhindert WM-Teilnahme von Boll

Tischtennis-Star Timo Boll wird wegen einer Schulterverletzung nicht an den Weltmeisterschaften Ende dieses Monats in Südafrika teilnehmen. Das gab der Deutsche Tischtennis-Bund am Dienstag nur elf Tage vor WM-Beginn bekannt.

Muss seine WM-Teilnahme verletzungsbedingt absagen: Timo Boll picture alliance/dpa