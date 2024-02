Schulterschluss in Bielefeld: "Der Trainer hat unsere Rückendeckung"

Arminia Bielefeld demonstriert trotz der Negativserie Einigkeit und stellt sich vor dem Spiel bei Schlusslicht Freiburg II vor Trainer Mitch Kniat.

Am Wochenende kassierten die Arminen gegen Viktoria Köln (0:2) die fünfte Niederlage in Serie. Die Fans verschafften ihrem Unmut nach dem Abpfiff hörbar Luft. Doch einen Trainerwechsel - wie von einigen Anhängern lautstark gefordert - wird es vorerst nicht geben.

Am Dienstag äußerten sich via "X" sowohl Fabian Klos als auch DSC-Sportchef Michael Mutzel, um alle Spekulationen vor dem wichtigen Spiel am Samstag bei Schlusslicht SC Freiburg II (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu beenden.

"Es geht gar nicht mehr darum, was erwartet wird. Es geht in erster Linie darum, was benötigt wird. Und das sind Punkte für den Klassenerhalt", wird Kapitän Klos in einem kurzen Statement vom Verein zitiert. "Wir sind uns als Mannschaft einig, dass der Trainer unsere Rückendeckung hat. Und zwar einhundertprozentig. Das eine ist die Unterstützung der Mannschaft - die hat der Trainer. Das andere ist: Wir als Mannschaft - mich eingeschlossen - müssen jetzt liefern."

Direkt nach dem Köln-Spiel hatte Mutzel ein klares Bekenntnis noch vermieden. Man wolle erstmal in eine nüchterne Analyse ohne Emotionen mit dem ganzen Trainerteam gehen. "Dann schauen wir einmal, wie sie ausfällt", sagte der 44-Jährige. Positiv für Kniat.

Mutzel: "Es gibt keine Risse zwischen Mannschaft und Trainer"

"Es gibt keine Risse zwischen Mannschaft und Trainer. Mitch ist stabil. Er hat die Situation nach dem Spiel auch gut und klar analysiert", sagt Mutzel mit dem Abstand von ein paar Tagen. "Und deswegen ist zunächst das einzige Ziel, am Samstag das Spiel zu gewinnen. Ich sehe, dass die Mannschaft will. Sie wollen das Spiel gewinnen, aber wir müssen halt einfach unsere Torchancen nutzen. Dann wird das auch, glaube ich, von alleine kommen. Das wollen wir am Samstag schaffen."

Allerdings werden die Diskussionen bei einem weiteren Rückschlag am kommenden Wochenende wohl erneut Fahrt aufnehmen. Allerdings taugt der Sport-Club derzeit auch als Aufbaugegner, wartet er doch seit Anfang Oktober auf einen Sieg in der Liga und hat überhaupt erst zweimal gewonnen diese Saison - einmal davon in Bielefeld.