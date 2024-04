Schulter-Operation: Für Randle ist die Saison gelaufen

Schlechte Nachrichten für die New York Knicks: Forward Julius Randle kann in dieser Saison nicht mehr mitwirken. Damit bricht ein ganz wichtiger Spieler weg.

Julius Randle pausiert seit dem 27. Januar aufgrund seiner Schulterverletzung. Der Plan war, dass der 29-Jährige in den Playoffs der Eastern Conference wieder eingreifen kann. Ärzte hatten ihn kürzlich gewarnt, in dieser Saison noch einmal zu spielen, denn seine Schulter sei dafür noch zu instabil.

Laut ESPN-Infos wird sich Randle nun einer Operation an der Schulter unterziehen und fällt damit für den Rest der Spielzeit aus. Nach der Reha und vollständigen Genesung soll es der Plan sein, dass der Forward dann erste in der kommenden Saison wieder voll angreifen kann.

Für die New York Knicks ist das natürlich ein herber Rückschlag, denn Randle ist neben Jalen Brunson (27,8 Punkte im Schnitt, Topscorer des Teams) der wichtigste Spieler der Mannschaft, in der auch der deutsche Center Isaiah Hartenstein spielt.

Der dreifache Allstar Randle (2021, 2022, 2024), der in diesem Jahr verletzungsbedingt nicht am Allstar-Game teilnehmen konnte, kommt in dieser Saison auf im Schnitt 24 Punkte. Dazu greift er sich 9,2 Rebounds und verteilt fünf Assists.

Heimvorteil in den Playoffs möglich

Es bleibt abzuwarten, wie die Knicks diesen bitteren Ausfall speziell in den Playoffs verkraften. Aktuell sieht es in New York gut aus, denn das Team von Headcoach Tom Thibodeau befindet sich im Moment mit starken 44 Siegen aus 75 Begegnungen auf dem fünften Platz der Conference. Der Vorsprung auf Rang sieben, der die Teilnahme am Play-In-Turnier bedeuten würde, beträgt aktuell allerdings nur einen Sieg.