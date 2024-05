Schulter-OP: Nürnberger fehlt den Lilien Monate

Das Verletzungspech zieht sich durch die gesamte Saison des SV Darmstadt 98. Vor dem letzten Saisonspiel bei Borussia Dortmund ist das Lilien-Lazarett nun nochmals gewachsen.

Das 0:6-Debakel gegen Hoffenheim hat für den SV Darmstadt 98 Folgen, die bis in die kommende Saison reichen werden: Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger, der gerade erst langwierige Sprunggelenksprobleme überwunden hatte, erlitt eine Schulterluxation, muss operiert werden und fehlt den Lilien über Monate. "Da fällt uns jetzt schon mal jemand weg, der eigentlich in der nächsten Saison eine Stütze sein sollte", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag.

zum Thema Lilien verpflichten Drittliga-Überflieger Marseiler

Auch Pfeiffer wird operiert

Ebenfalls neu im Lazarett ist Luca Pfeiffer, Leihgabe vom VfB Stuttgart. Der Offensivspieler brach sich am Mittwoch im Training den Mittelfuß und ebenfalls muss operiert werden. Außerdem fallen Gerrit Holtmann mit Rückenproblemen und Aaron Seydel mit einem Infekt neu aus. Hinzu kommt der gelb-gesperrte Abwehrspieler Jannik Müller. Schon länger fehlen Sebastian Polter, Bartol Franjic, Clemens Riedel, Braydon Manu, Fraser Hornby und Fabian Holland.

Bader kehrt als Maskenmann zurück

Zurückkehren wird dagegen Flügelspieler Matthias Bader, der nach seinem Nasenbeinbruch mit Operation wieder einsatzbereit ist. Allerdings muss er noch eine Schutzmaske tragen. Stand Donnerstag hat Lieberknecht nach eigener Aussage 19 Spieler zur Auswahl - und damit einige Optionen. Jeder könne sich im Training anbieten. "Und wenn der eine oder andere mal nicht gespielt hat und nicht im Kader war, dann war es eben halt auch so, dass ich gesagt habe: Okay, andere waren besser im Training unterwegs, haben mehr gezeigt."

Lieberknecht nimmt Torsiello ins Gebet

Explizit nannte Lieberknecht in diesem Zusammenhang Nachwuchsstürmer Fabio Torsiello. "Ich habe zu ihm gesagt: Du bist hier einer unserer Zukunftsspieler. Ich möchte dich im Training sehen." Doch wenn der Spieler sich dann nicht zeige, werde es eben schwer mit einer Nominierung. Gegen Hoffenheim fehlte das 19 Jahre alte Talent im Kader. "Aber diese Woche hat er gut trainiert. Weil ich ihm mal kurz Bescheid gesagt habe, was ich erwarte", sagte Lieberknecht.

Chancen für Mehlem-Verbleib gering

Gut möglich also, dass Torsiello gegen Dortmund wieder zum Einsatz kommt. Dann wird Marvin Mehlem mit großer Wahrscheinlichkeit zum letzten Mal das Lilien-Trikot tragen. "Ich wünsche mir inständig, dass er bleibt", sagte Lieberknecht. Zusammen mit dem neuen Sportdirektor Paul Fernie versuche er, den Mittelfeldspieler zu halten.

Mehlem, der 2017 vom Karlsruher SC gekommen war, hat noch einen Vertrag bis 2025. Allerdings sei auch bekannt, dass er einen Ausstiegsklausel in seinem Vertrag habe, sagte sein Coach. Wenn dann ein Bundesligist rufe, seien die Chancen des SV Darmstadt 98 eben gering.