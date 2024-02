Schulter-OP: Lasogga wird Schalke II noch länger fehlen

Nach der laut Trainer Jakob Fimpel "bittersten Niederlage der Saison" in Ahlen steht für die U 23 des FC Schalke 04 das Aufeinandertreffen mit Spitzenreiter Alemannia Aachen auf dem Programm. Nicht nur in dieser Partie wird Pierre-Michel Lasogga keine Hilfe sein können, dafür eventuell Akteure aus dem Zweitliga-Kader der Königsblauen.

Seine Erfahrung fehlt der U 23 des FC Schalke 04: Pierre-Michael Lasogga, der sich an der Schulter verletzt hat. IMAGO/Revierfoto

Die U 23 des FC Schalke 04 erwartet am Sonntag zum Abschluss der englischen Woche eine "Herkulesaufgabe". Ab 14 Uhr stellt sich mit Alemannia Aachen nicht nur der Spitzenreiter, sondern auch das formstärkste Team (sieben Siege in Folge) im Gelsenkirchener Parkstadion vor. Mit dem Einzug in das Halbfinale um den Mittelrheinpokal (2:0 gegen Drittligist FC Viktoria Köln) bestätigte die Alemannia ihre herausragende Verfassung.

Auch der Schalker Nachwuchs war unter der Woche im Nachholspiel beim ehemaligen Zweitligisten Rot Weiss Ahlen im Einsatz, verlor 2:3 und will nach dem vermeidbaren Rückschlag Wiedergutmachung betreiben. "Es war unsere bitterste Niederlage der Saison", sagt S04-Trainer Jakob Fimpel im kicker-Gespräch. Die Königsblauen verspielten im Wersestadion einen 2:0-Vorsprung und kassierten in Überzahl auch noch den dritten Gegentreffer. "Wenn ich mir den Spielverlauf anschaue, war es extrem ärgerlich", so Fimpel. Deswegen ist es gut, dass es sofort weitergeht und man wenig Zeit hat, darüber nachzudenken."

Für das Topspiel gegen den früheren Europapokal-Teilnehmer aus Aachen hat sich Fimpel mit seinem Team viel vorgenommen. "Wir freuen uns auf die Partie gegen den Tabellenführer, werden aber nicht in Ehrfurcht erstarren", kündigt der Schalker U-23-Trainer optimistisch an. "Alemannia strotzt vor Selbstvertrauen. Aber wir verfügen auch über Spieler, um dem Ligaprimus wehzutun."

Personell muss Fimpel weiterhin auf seinen erfahrenen Angreifer Pierre-Michel Lasogga verzichten. Der 32-jährige Stoßstürmer, der bislang elf Spiele (vier Tore) für die Schalker absolvierte, fällt nach seiner Schulter-OP auf unbestimmte Zeit aus. Auch mit Routinier Andreas Ivan (29, angeschlagen) steht eine weitere Offensivkraft nicht zur Verfügung. "Andi ist für das Aachen-Spiel noch keine Option. Wir wollen kein Risiko eingehen, werden ihn behutsam aufbauen", so Fimpel.

Allgaier wartet auf sein Debüt

Gleiches gilt auch für Mittelfeldspieler Tim Giesen (20), der im Sommer vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln U 21 nach Gelsenkirchen gewechselt war. Er befindet sich nach muskulären Problemen im Aufbautraining, kommt für einen Einsatz noch nicht infrage. Sogar auf seine Premiere im S04-Trikot muss Winterzugang Felix Allgaier (20, SC Freiburg II) noch warten. Wegen eines grippalen Infekts konnte der defensive Mittelfeldspieler noch keine Partie für seinen neuen Verein absolvieren. Ob er gegen Aachen dabei sein wird, ist fraglich.

Da die Schalker Zweitliga-Profis bereits am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden im Einsatz sind, könnte die U 23 am Sonntag kurzfristig Unterstützung von "oben" bekommen. Den umgekehrten Weg sind zuletzt allerdings auch Offensivspieler Nelson Amadin (23), Rechtsverteidiger Steven van der Sloot (21) und Angreifer Niklas Castelle (21) gegangen, die allesamt schon im Spieltags-Aufgebot der Profis standen. Neben diesem Trio ist auch Mittelfeldspieler Jimmy Kaparos (22) regelmäßig im Training der Profis dabei. "Die Jungs haben im Training der Profis allesamt einen guten Eindruck hinterlassen", freut sich Fimpel über die positive Entwicklung.