Schulter-OP: Hinrunden-Aus für St. Paulis Medic

Für Jakov Medic ist das Fußballjahr 2022 vorbei. Der Verteidiger des FC St. Pauli musste sich einer Operation an der Schulter unterziehen.

Nach etwas mehr als einer Stunde war Medic im Derby gegen den Hamburger SV (3:0) gestolpert und unglücklich auf die rechte Schulter gefallen. Der Verteidiger musste behandelt werden, spielte den Rest der Partie aber zu Ende.

Die Schmerzen waren nach dem Derbysieg jedoch so groß, dass Medic die folgenden Partien im DFB-Pokal in Freiburg (1:2 n. V.) und in der Liga in Bielefeld (0:2) verpasste. Am Montag wurde der 24-Jährige nun erfolgreich operiert.

Die Hinrunde ist für den Kroaten, der bisher alle Pflichtspiele von Beginn an absolvierte (kicker-Notendurchschnitt 3,88) somit definitiv gelaufen. Bis zum Start der Rückrunde Ende Januar wird Medic aller Voraussicht nach von Sommer-Neuzugang Betim Fazliji vertreten.