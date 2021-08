Schulter ausgekugelt: Kalajdzic droht längere Pause

Sasa Kalajdzic feierte beim 0:4 bei RB Leipzig sein Saisondebüt für den VfB Stuttgart. Nun droht dem Österreicher erneut eine längere Zwangspause.

Was war passiert? In der Schlussminute ging Kalajdzic nach einem Eckball in ein Kopfballduell mit Leipzigs Nordi Mukiele - und blieb anschließend mit schmerzverzerrter Mimik auf dem Rasen liegen. Kalajdzic wurde noch auf dem Platz medizinisch versorgt und nach dem Schlusspfiff abseits der TV-Kameras mit der Trage vom Platz gebracht.

Matarazzo: "Das wäre natürlich kacke für uns"

"Er ist auf die Schulter gefallen und hat sich die Schulter ausgekugelt", sagte VfB-Coach Pellegrino Matarazzo nach Abpfiff am Mikrofon von DAZN. "Wir haben noch keine exakte Diagnose, aber es kann schon sein, dass er mehrere Wochen ausfallen wird.“ Es wäre die zweite Zwangspause für Kalajdzic binnen kurzer Zeit. Der Mittelstürmer, in der vergangenen Saison mit 16 Treffern der Top-Torjäger Stuttgarts, verpasste die zweite Hälfte der Vorbereitung wegen einer Corona-Infektion. "Das wäre natürlich kacke für uns", gab Matarazzo unumwunden zu. "Wir hoffen natürlich, dass es doch nicht so schlimm ist."

Auch in den 90 Minuten zuvor verlief der Abend für die Stuttgarter alles andere als wunschgemäß. "Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen", gestand Matarazzo. "Leipzig war in allen Belangen die bessere Mannschaft", so der Trainer der Schwaben, und "eine Klasse besser".

Matarazzo lobte besonders das Tempo und die Spielstärke Leipzigs. "Diese Qualität haben wir in der Vorbereitung nicht gesehen", sagte der US-Amerikaner, der aber den Blick bereits wieder nach vorne richtete und auf einen Lerneffekt seines jungen Teams hofft: "Das nächste Mal, wenn wir gegen einen Gegner dieses Kalibers antreten müssen, wissen wir, was auf uns zukommt."