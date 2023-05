Schult kritisiert FIFA: "Nicht die Gier sprechen lassen"

Gut elf Wochen vor Beginn der WM der Frauen in Australien und Neuseeland ist noch immer nicht klar, ob das Turnier in Deutschland übertragen wird. Nationalkeeperin Almuth Schult unterstellt der FIFA Geldgier in der Posse um die Vergabe der TV-Rechte.

Almuth Schult kritisiert die FIFA für ihr Vorgehen bei der Rechtevergabe für die anstehende WM in Neuseeland und Australien. IMAGO/Jan Huebner