Schult fehlt dem DFB-Team - und auch dem VfL?

Almuth Schult wird verletzungsbedingt am Dienstag in Serbien der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nicht zur Verfügung stehen, wie der DFB am Sonntag mitteilte. Fehlt die Torhüterin auch im Pokalknaller in München?

Kann in Serbien nicht dabei sein: Torhüterin Almuth Schult. picture alliance/dpa