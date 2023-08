Schult: "Es könnte guttun, andere Spielerinnen starten zu lassen"

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea zeichnen sich im deutschen Team personelle Wechsel ab. Almuth Schult spricht sich im Podcast "FE:male view on football" auch für eine Systemumstellung aus.

Nachdem sich die fehlende Durchschlagskraft im Angriffsspiel bei der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien als Knackpunkt erwies, wird viel über die taktische Ausrichtung der deutschen Nationalmannschaft diskutiert. Zuletzt ließ auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg durchblicken, dass für das entscheidende Gruppenspiel gegen Südkorea auch eine Doppelspitze zu den Überlegungen des Trainerstabs gehört.

"Es könnte ein Effekt sein, der guttut, wenn man andere Spielerinnen starten lässt und dadurch mal anders ins Spiel reinkommt", hofft Almuth Schult in der neuen WM-Spezialfolge von "FE:male view on football". Eine dieser "anderen Spielerinnen" könnte Lea Schüller sein. In den beiden ersten Gruppenspielen war die Angreiferin des FC Bayern jeweils eingewechselt worden. Greift Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zur Systemumstellung, würde Schüller wohl gemeinsam mit Alexandra Popp das Sturmduo bilden.

Eine Variante, die die langjährige Nationalkeeperin Schult für sinnvoll hält - gerade mit Blick auf den Gegner. "Es ist gut möglich, dass sie wieder mit Fünferkette spielen", sagt Schult über das südkoreanische Team. "Wir wissen, dass Asiaten die Ordnung bis zum Schluss halten können. Ich gehe davon aus, dass es ein Abwehrriegel wird." Bereits in den beiden ersten WM-Spielen gegen Kolumbien (0:2) und Marokko (0:1) hatte sich Südkorea in einem 5-3-2 beziehungsweise 3-5-2 formiert.

Für die deutsche Elf "kommt es dann wieder viel auf die offensiven Außen an, dass man viele Seitenwechsel hat", analysiert Schult im Podcast. "Da sind dann Lea Schüller und Alexandra Popp prädestiniert dafür, die Anspielstation zu sein, weil sie durch ihre Sprungkraft und ihre Körperlichkeit Vorteile haben gegen die Südkoreanerinnen, bei denen die meisten eher kleingewachsen sind." Aus der südkoreanischen Fünferkette kommt einzig Hye-Ji Hong mit 1,73 Meter an die Körpergröße von Schüller (1,73 Meter) und Popp (1,74 Meter) heran.

Personelle Veränderungen hält Schult auch in der Defensive für denkbar und sinnvoll. "Es ist dann gut, wenn man eingespielt ist. Felicitas Rauch, Kathrin Hendrich und Merle Frohms sind sich aus dem Verein bekannt, auch Svenja Huth - auch wenn sie im Verein offensiver spielt. Wenn Marina Hegering dann wieder reinkommt, ist das mit Hendrich ein eingespieltes Duo aus dem Verein."

Hegering, die zusammen mit Hendrich auch beim VfL Wolfsburg in der Innenverteidigung agiert, wird nach überstandenen Fersenproblemen wohl wieder zum Einsatz kommen. Sollte auch Rauch wieder fit werden und auf der linken Seite Chantal Hagel verdrängen, könnte die deutsche Defensive mit Torhüterin und Viererkette komplett vom VfL Wolfsburg kommen. Für Schult ein großer Vorteil, denn: "Die defensive Abstimmung beruht viel auf intuitiven Handlungen und Automatismen."

Warum der späte Gegentreffer gegen Kolumbien im Turnierverlauf noch wertvoll werden könnte, was dem südkoreanischen Fußball fehlt und welche Teams sie bislang besonders beeindruckt haben, erklärt Schult in der neuen Folge von "FE:male view on football".