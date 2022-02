Schuhen und die Frage nach dem Schuhspanner

Darmstadt hat durch ein ganz spätes Tor drei Punkte aus Dresden mitgenommen. Es war ein hartes Stück Arbeit, Keeper Marcel Schuhen nannte es ein "Wahnsinnsspiel".

Natürlich war Schuhen die Freude über den späten Treffer nach der Partie noch ins Gesicht geschrieben. Dank eines Tores in der dritten Minute der Nachspielzeit holten die Lilien ein spätes 1:0 bei Dynamo. "Das war ein Wahnsinnsspiel, es ging hin und her, es gab viele wilde Aktionen. Auch von mir persönlich", sagte der Keeper nach der Partie bei "Sky".

Die erste wilde Aktion von Schuhen passierte direkt in der ersten Minute, als er den Ball direkt in die Beine von Julius Kade spielte, der dann verzog. "Da fragt man sich: Junge, hast du den Schuhspanner drin gehabt?", so Schuhen mit einem Schmunzeln nach der Begegnung. Auch nach der Pause gab es eine ähnliche Situation, wieder spielte der Torwart einen Fehlpass zu Kade, anschließend machte der Schlussmann seinen Fehler aber wieder gut. "Sowas kann immer mal passieren, dann musst du danach wieder da sein", so Schuhen.

Da war der Keeper in jener zweiten Szene gegen Kade - und da waren die Lilien in Dresden bis in die letzte Minute. "Du kannst das Spiel auch verlieren. So sind wir der glückliche Gewinner. Es war ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften gute Phasen und Torchancen hatten. Das ist eine schwierige Aufgabe, hier zu spielen. So, wie wir es angegangen sind, ist das absolut in Ordnung", war Coach Torsten Lieberknecht einverstanden mit dem Auftritt seiner Mannen.

23 von 27 Punkten in der Fremde

Der Dreier brachte Darmstadt zumindest über Nacht die Tabellenführung, die sich dann am Sonntag Bremen oder Hamburg holen könnten. "Es geht immer darum, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Wir spielen die Spiele ohne Druck. Wir fühlen uns ganz gut, sind intern sehr klar und wissen genau, was wir wollen und vorhaben", wollte Schuhen keine großen Kampfansagen rausblasen, wohlwissend, dass der größere Druck in Sachen Aufstieg bei den Granden Bremen, Schalke oder dem HSV liegt.

Aber wenn man nach 24 Spieltagen auf dem ersten Platz steht, muss man sich bestimmt auch nicht klein machen. Erst recht nicht, wenn es auswärts so fulminant läuft wie bei den Lilien, die die vergangenen neun Spiele in der Fremde nicht verloren und 23 von 27 möglichen Punkten einfuhren.