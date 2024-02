"Schütteln und lernen": Rödinghausen nach Packung gegen Wuppertal

Der SV Rödinghausen hatte zuletzt einen Lauf - der beim 0:4 am Samstag gegen den Wuppertaler SV unsanft gestoppt wurde. Coach Farat Toku allerdings will die klare Niederlage nicht zu hoch hängen.

Ein 0:4 nach zuvor vier Siegen in Folge: Es gibt Dinge, die wahrscheinlicher sind als die unter dem Strich deutliche Heimniederlage des SV Rödinghausen gegen den Wuppertaler SV. Zumal der SVR 21 seiner insgesamt 28 Zähler im heimischen Stadion geholt hat. "Trotz des deutlichen Ergebnisses sehe sich das Spiel keineswegs als Rückschlag in unserer Entwicklung", betonte Rödinghausens neuer Trainer Farat Toku. "Wir waren in den ersten 30 Minuten das spielbestimmende Team. Der WSV hatte zunächst nur wenige Lösungen gegen uns."

Dass die Partie nach dem Führungstreffer der Gäste durch Kevin Hagemann offener wurde und letztlich auf die WSV-Seite kippte, lag in den Augen des 43-Jährigen daran, "dass wir es verpasst haben, in unserer guten Phase auch zu treffen. Im letzten Drittel haben wir zu oft die falschen Entscheidungen getroffen und die Situationen nicht klar genug zu Ende gespielt. Stattdessen trifft Hagemann auch ein zweites Mal technisch anspruchsvoll."

"Haben weiter nach vorne gespielt"

Die Chance zum schnellen Anschlusstreffer nach der Pause war da, einen Schuss von Ramien Safi konnte WSV-Torhüter Paul Grave noch an die Latte lenken. "Quasi im Gegenzug bekommen wir nach einem Fehler im Spielaufbau das dritte Gegentor", so Toku. "Wir sind dennoch mutig geblieben und haben nach weiter nach vorne gespielt. Gegen einen so erfahrenen Gegner, der aufsteigen will, ist es allerdings brutal schwer, noch einmal zurück zu kommen. Der WSV hat es clever runtergespielt."

In der Trainingswoche will sich der SV Rödinghausen nun bis zur Partie am Samstag (ab 14 Uhr) bei der abstiegsbedrohten U 23 von Borussia Mönchengladbach) wieder das erarbeiten, was das Team bei den Erfolgen unter anderem beim 1. FC Düren (3:2), gegen den 1. FC Bocholt (2:0) und bei Fortuna Köln (3:1) ausgezeichnet hatte. "Wir hatten uns in diesen Spielen die Chancen gut herauskombiniert und mannschaftlich kompakt gestanden. Dazu kam auch das nötige Matchglück", sagt Trainer Toku. "Gegen Wuppertal hatten wir auch gute Ballgewinne. Was gefehlt hat, war die Effizienz. Wir werden uns schütteln und aus dem Spiel lernen."

Gegen den Nachwuchs des Bundesligisten wird Innenverteidiger Maximilian Hippe wegen der fünften Gelben Karte nicht zur Verfügung stehen. Hoffnung besteht dagegen bei den zwischenzeitlich erkrankten Jeff-Denis Fehr, Ole Hoch und Maik Emmrich, die zuletzt nur Lauftraining absolvieren konnten. "Bei einer zweiten Mannschaft weiß man nie so recht, was einen erwartet", meint der Fußball-Lehrer. "Die Gladbacher U 23 befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase, verfügt aber über eine starke Spielanlage. Wir müssen die Partie sehr konzentriert angehen."