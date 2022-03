Schütt-Nachfolge: Der SSV Reutlingen zieht Albert Lennerth und Maik Stingel hoch

Der SSV Reutlingen besetzt seine ab Sommer offene Trainerstelle mit Albert Lennerth und Maik Stingel. Die haben zuletzt im Nachwuchsbereich des ehemaligen Zweitligisten bewiesen, zu was sie fähig sind.

Jetzt ging alles ganz schnell. Im Gespräch mit dem kicker kündigte Christian Grießer, Vorstand Sport beim SSV Reutlingen, Mitte der Woche an, dass ein neuer Trainer - der bisherige Amtsinhaber Maik Schütt hört aus persönlichen Gründen im Sommer auf - zeitnah präsentiert werden solle, schließlich wollen unter anderem die Spieler bei ihrer Zukunftsplanung wissen, wer da ab Sommer an der Seitenlinie steht. Und Grießer mitsamt des kompletten SSV haben Wort gehalten.

Ab Sommer setzt der Traditionsklub von der Kreuzeiche auf ein Trainerduo, das aus dem eigenen Haus kommt. Konkret: U-17-Trainer Albert Lennerth (49) wird sich das Amt mit U-19-Coach Maik Stingel (29) teilen. "Lennerth und Stingel stehen exemplarisch für die exzellente Nachwuchsarbeit beim SSV Reutlingen und damit für offensiven Fußball", sagt Grießer. Weiter schreibt der Verein in einer Meldung: "Die beiden A-Lizenz-Inhaber gehören zu einer Generation Trainer, die seit Jahren im Verein arbeiten und ihre Jugendmannschaften mit einheitlicher Spielphilosophie, festgelegten Trainingsprinzipien, intensiver Kommunikation und unter Anwendung moderner Technologien wie Videoanalyse und Leistungsdiagnostik im Trainings- und Spielalltag zum Erfolg geführt haben." Karsten Amann, der Vorsitzende der Reutlinger, fügt hinzu: "Das neue Trainerduo kennt den Verein und identifiziert sich mit ihm. Beide passen optimal zu unserer Strategie an der Kreuzeiche. Die künftige Arbeit von Lennerth und Stingel steht auch in der Kontinuität zu unserem aktuellen Cheftrainer Maik Schütt."

Mit der U 17 in die Bundesliga

Die Resultate mit ihren Jugendmannschaften sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache: Lennerth führte die U 17 im vergangenen Sommer in die Bundesliga, Stingel holte mit der U 19 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Verbandspokal der A-Junioren und steht mit seinem Team derzeit auf Platz eins der U-19-Oberliga - mit guten Chancen, sie im Sommer als Bundesliga-Aufsteiger zu übergeben.

Lennerth sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Ich bin seit Jahren beim SSV Reutlingen tätig und habe aktuell die Ehre, den Verein und die Stadt in Süddeutschland repräsentieren zu dürfen." Kollege Stingel ergänzt: "Albert und ich haben uns dem SSV verschrieben und arbeiten täglich daran, den Verein Stück für Stück nach vorne zu bringen."

Der Hauptauftrag an die beiden Trainer sei es laut SSV, dass aktuelle und neue Spieler, die sich hundertprozentig mit dem Verein identifizieren, weiterentwickelt werden. Lennerth dazu: "Wir wollen auf unserem Weg alle mitnehmen: Dazu gehören unsere erfahrenen Säulen, die jungen hungrigen Spieler, das Trainerteam, die Mitarbeiter und natürlich die Fans und Partner des SSV. Wir ziehen alle an einem Strang." Wann und ob dieses Konzept in die Regionalliga führt, da will sich der Verein nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Erstmal muss sowieso der Sturz in die 6. Liga verhindert werden.