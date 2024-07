Schütt aus Leipzig an den Panzenberg

Maximilian Schütt (22) wechselt von Lok Leipzig zum Bremer SV. Der 1, 94 Meter große Innenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 33 von 34 Spielen in der Regionalliga Nordost, kennt die Regionalliga Nord allerdings auch: Vor seiner Station in Leipzig kickte er für Eintracht Norderstedt und den FC St. Pauli II. "Ich hoffe, dass wir an die starke Rückrunde der vergangenen Saison anknüpfen können und ich meinen Teil dazu beitragen kann", so Schütt.